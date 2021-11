Emil Farkas (92) war Häftling im KZ Sachsenhausen. Als Zeuge sagt der Sportlehrer aus Israel im Mordprozess gegen SS-Rottenführer Josef S. (100) aus Brandenburg an der Havel aus. Er fordert ihn auf, sich zu entschuldigen.

Emil Farkas (rechts) aus Haifa war 1944 und 1945 KZ-Häftling in Sachsenhausen. Im Prozess gegen Josef S. (100) aus Brandenburg an der Havel sagt der 92 Jahre alte Zeuge am 4. November vor dem Schwurgericht Neuruppin aus. Er wird begleitet von seiner Enkelin, deren Ehemann und dem Dolmetscher (links). Quelle: Jürgen Lauterbach