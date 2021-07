Potsdam

Die bestehenden Corona-Schutzmaßnahmen in Brandenburg werden auch im August weitgehend unverändert fortgeführt. Das Kabinett hat am Mittwoch eine neue Umgangsverordnung beschlossen, die morgen in Kraft tritt und bis zum 28. August gilt.

Für die Bewirtung in Innenräumen von Restaurants, die Beherbergung von Gästen in Hotels und Pensionen, Dienstleistungen und andere Bereiche gilt die Testpflicht weiterhin erst ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 20. In Brandenburg liegen derzeit alle Landkreise und kreisfreien Städte unterhalb dieses Wertes.

Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick

Wenn die Verordnung einen Testnachweis vorsieht, sind nun alle Kinder bis zum vollendeten zwölften (statt wie bisher bis zum sechsten) Lebensjahr davon ausgenommen. Dies ist aus Sicht der Landesregierung „verantwortbar, da die Kinder für den Schulbesuch sowieso mindestens zweimal wöchentlich getestet werden.“

Die Testpflicht in Schulen besteht fort. So sind der Zutritt zur Schule und die Teilnahme am Präsenzunterricht nur erlaubt, wenn an zwei von der jeweiligen Schule bestimmten Tagen pro Woche ein negativer Testnachweis vorgelegt wird. Selbsttests ohne Aufsicht sind weiter zulässig.

„Schutzwochen“ für Schulen

Das neue Schuljahr startet am 9. August und beginnt mit zwei Schutzwochen. Das heißt, dass in den ersten beiden Schulwochen nach den Sommerferien (9. bis 20. August) alle Schülerinnen und Schüler in den Innenbereichen der Schule eine medizinische Maske tragen (außer im Sportunterricht). Ab dem 21. August gilt diese Maskenpflicht – wie bisher – nur für Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 7.

Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter, etwa im Kultur-, Sport- und Freizeitbereich, sind unter Auflagen mit mehr als 1000 Besucherinnen und Besuchern möglich. Ab 1000 Gästen ist die Personenzahl auf höchstens 50 Prozent der regulären Besucherkapazität der jeweiligen Veranstaltungseinrichtung begrenzt. In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer dauerhaften 7-Tage-Inzidenz über dem Wert von 35 ist die Personenzahl für Veranstaltungen auf höchstens 5000 Teilnehmer begrenzt. Unter freiem Himmel gilt eine Testpflicht für Veranstaltungen mit mehr als 750 Teilnehmern.

Obergrenze bei Festivals: 7000 Fans

Festivals können unter Auflagen mit höchstens 7000 Besuchern stattfinden, solange die 7-Tage-Inzidenz den Wert von 35 nicht überschreitet. Sonst liegt die Grenze bei maximal 5000 Gästen. Es gilt eine Testpflicht für innen und außen.

Private Feiern und Zusammenkünfte im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis sind unabhängig vom Anlass mit bis zu 100 gleichzeitig Anwesenden unter freiem Himmel und bis zu 50 Gästen in geschlossenen Räumen möglich. Geimpfte und Genesene werden bei privaten Treffen nicht mitgezählt.

In Krankenhäusern und Pflegeheimen müssen Besucherinnen und Besucher nicht mehr zwingend eine FFP-2-Maske tragen, hier reicht künftig eine medizinische Maske.

Bei religiösen Veranstaltungen sowie in Kultureinrichtungen kann in geschlossenen Räumen der Abstand zwischen festen Sitzplätzen auf bis zu einen Meter verringert werden. In Bildungs- sowie Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen (zum Musikschulen, VHS, Fahrschulen) gilt das Abstandsgebot nicht mehr. In Innenräumen darf die Maske abgenommen werden, wenn sich alle Personen auf einem festen Sitzplatz aufhalten und zwischen den Sitzplätzen ein Abstand von mindestens einem Meter eingehalten wird.

Woidke warnt: Wir müssen verdammt vorsichtig sein

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte zu dem neuen Regelwerk: „Brandenburg und Deutschland insgesamt haben im Vergleich zu vielen europäischen Regionen noch relativ geringe Inzidenzwerte. Aber auch bei uns steigen sie und haben sich seit dem Tiefstand Anfang Juli mehr als verdoppelt.

Die Nachrichten aus anderen Ländern mit Inzidenzwerten von mehreren Hundert zeigen, dass sich die Krankheit wieder blitzartig ausbreiten kann. Deshalb müssen wir weiter verdammt vorsichtig sein. Wir dürfen das gemeinsam Erreichte nicht in Gefahr bringen, um einen erneuten Lockdown zu verhindern.“

Von MAZonline