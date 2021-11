Potsdam

Angesichts der weiter steil ansteigenden Infiziertenzahlen sprechen sich jetzt immer mehr Politiker für eine allgemeine Impfpflicht aus. Der Oberbürgermeister von Brandenburg/Havel, Steffen Scheller (CDU), sagte vor Stadtverordneten: „Ich würde eine Impfpflicht des Bundes ganz klar begrüßen und denke, dass diese früher oder später auch sowieso kommen wird.“

Die Gesellschaft könne „unser freiheitliches Leben nur so schnell zurückbekommen, wie wir die Herdenimmunität bei Impfungen erreichen“. Lange Phasen mit „1000er-Inzidenzen oder immer wiederkehrenden Lockdowns“ könne niemand akzeptieren. Bisher bestehende Impfpflichten – etwa gegen Masern bei Kita- und Schulkindern seien „durch das Bundesverwaltungsgericht und die Rechtswissenschaft auch als verfassungskonform bestätigt“ worden, so Scheller weiter.

Landrat fühlt sich „terrorisiert von Impfgegnern“

„Ich bin absolut überzeugter Befürworter einer Impfpflicht“, sagt auch der Landrat von Dahme-Spreewald, Stephan Loge (SPD). In seinem Kreis ist die Inzidenz in den vergangenen Tagen auf einen Wert von mehr als 1000 geklettert. Er wählt drastische Worte: „Ich fühle mich als Privatperson tyrannisiert von den Impfgegnern – sie verweigern etwas, was absolut notwendig ist für die Gesellschaft“, so der Sozialdemokrat. Loge sagt voraus: „Die Entwicklung wird nicht an unserem Kreis haltmachen.“ Der Landkreis eröffne voraussichtlich Mitte bis Ende nächster Woche erneut ein überregionales Impfzentrum in Schönefeld.

Zuvor hatten die Ministerpräsidenten von Bayern und Baden-Württemberg, Markus Söder (CSU), und Winfried Kretschmann (Grüne) sich für eine verpflichtende Immunisierung ausgesprochen, der hessische Regierungschef Volker Bouffier (CDU) hatte sich dem angeschlossen, ebenso die Grünen-Co-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt. Der wahrscheinlich nächste Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte, man dürfe nichts ausschließen – und: „Mit dem ersten Schritt ist die Debatte über den zweiten eröffnet.“ Die FDP hingegen ist zögerlich, Bundesparteichef Christian Lindner verwies auf verfassungsrechtliche Bedenken.

Woidke: Impfen ist wichtiger als „kräfteraubende“ Debatte

Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat Zweifel, wie er der MAZ sagte. Der SPD-Politiker äußerte, es sei gut, „dass sich immer mehr Menschen entscheiden, sich doch impfen zu lassen, und viele ihre Auffrischungsimpfung holen. Diesen Schwung müssen wir jetzt nutzen.“ Das beim Impfgipfel am vergangenen Freitag vereinbarte Hochfahren der Impfkampagne auf bis zu 160.000 Dosen pro Woche sei „jetzt wichtiger als kräfteraubend über eine allgemeine Impfpflicht zu diskutieren.“

Woidke sagte weiter, er befürworte aber eine Impfpflicht für Beschäftigte „in Arbeitsbereichen, in denen besonders verletzliche Menschen leben“, etwa Altenheime oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Das sei in der der Ministerpräsidentenkonferenz so vereinbart worden. „Diesen Schritt sollten wir jetzt zügig umsetzen.“

Der Präsident des Brandenburger Landkreistags, Wolfgang Blasig (SPD), äußerte sich ähnlich. „Ich sage nichts dazu, ich habe im Moment die Impfkampagne ans Laufen zu kriegen – die Diskussion über eine allgemeine Impfpflicht überlasse ich der Bundespolitik und Juristen“, so der Landrat von Potsdam-Mittelmark.

Das Robert-Koch-Institut hatte am Donnerstagmorgen gemeldet, dass seit Beginn der Pandemie 100.119 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind.

Von Ulrich Wangemann