Brandenburg: Pandemie treibt mehr Menschen in die Sucht

Potsdam

Das Glas Wein am Abend, aus dem schnell zwei oder drei werden. Weil die Belastungen im Job nicht mehr auszuhalten sind, alte Sorgen und neue Probleme den Alltag belasten. Laut einer aktuellen Studie der Krankenkasse Pronova greifen seit dem Ausbruch der Pandemie immer mehr Menschen in Deutschland zu Alkohol und Drogen.

Rund 150 Psychiater und Psychotherapeuten wurden für die Studie befragt, alle schlagen Alarm. Sechs von zehn Fachärzten verzeichnen einen erhöhten Konsum von Alkohol, jeder Dritte eine Zunahme beim Missbrauch von Drogen und Medikamenten. Gründe für den steigenden Konsum sehen die Ärzte vor allem in familiären Problemen, fehlender Tagesstruktur und der Isolation, die sich bei vielen Menschen negativ auf die Psyche auswirkt.

Anzeige

Manche greifen vermehrt zu Alkohol, andere erleiden Rückfälle

Auch in Brandenburg spüren viele Menschen die pandemiebedingten Belastungen und suchen Hilfe in Beratungsstellen. „Manche Leute greifen jetzt vermehrt zum Alkohol, andere erleben Rückfälle“, sagt Hanno Stapperfenne, Psychologe und Leiter der Suchtberatungsstelle in Brandenburg/Havel. Stapperfenne und seine Kollegen beraten momentan vor allem telefonisch, Gruppensitzungen müssen aufgrund der geltenden Corona-Maßnahmen ausfallen.

Einen pandemiebedingten Anstieg im Beratungsaufkommen könne er nicht bestätigen, sagt der Psychologe. Das liege aber nicht an mangelnder Nachfrage, sondern an der Pandemie und den damit verbundenen Ängsten. „Viele unserer Klienten leiden an Angststörungen, die gehen jetzt teilweise gar nicht mehr raus, aus Furcht sich zu infizieren.“ Wie stark die Auswirkungen der Pandemie auf das Suchtverhalten der Brandenburger tatsächlich ausfallen, sagt Stapperfenne, das könne man vermutlich erst in ein paar Monaten absehen.

Eine Einschätzung, die auch Andrea Hardeling teilt, Geschäftsführerin der Brandenburgischen Landesstelle für Suchtfragen in Potsdam. Der Verein fungiert unter anderem als Koordinierungsstelle für die Beratungsstellen im Land. „Wir leben alle momentan in einer Belastungssituation“, erklärt Hardeling den vermehrten Alkohol- und Drogenkonsum der letzten Monate, „manche Menschen schaffen es besser damit umzugehen, manche schlechter.“

Auch Online-Glücksspiel hat hohen Suchtfaktor

Auch das Thema Glücksspiel steht im Fokus vieler Beratungsstellen. Die Suchthilfe Tannenhof Berlin-Brandenburg geht von einer hohen Dunkelziffer im Bereich des Online-Glücksspiels aus. 50 Spielsüchtige betreut der Verein. „Gehen Sie davon aus, dass alle gesellschaftsbasierenden Hobbys wegfallen“, sagt Tannenhof-Sozialarbeiter Jens Hanschkatz. „Neben Laufgruppe und Fitnessstudio fallen selbst Malkurse an der Volkshochschule aus.“ Diejenigen der 50 Spielsüchtigen, die die Suchtberatung und Suchtbewältigung in Anspruch nehmen und auf Hobbys in Gesellschaft angewiesen seien, litten besonders unter dem Lockdown. „Da ist die Rückfallgefahr höher zu bewerten“, sagt Hanschkatz.

Das führt die Geschäftsführerin der Brandenburgischen Landesstelle für Suchtfragen auch auf die deutliche Zunahme an Werbung für Online-Glücksspiel zurück. Die Suchtrisiken seien besonders hoch. „Der Zugang ist niedrigschwellig über verschiedene Endgeräte und rund um die Uhr möglich“, erklärt sie.

Von Gesa Steeger