Brandenburg: Polizei zieht nach Silvesternacht positives Fazit

Potsdam

Die Brandenburger Polizei hat nach der Silvesternacht eine durchweg positive Bilanz gezogen. Sie verzeichnete nach eigenen Angaben kaum Verstöße gegen die Corona-Eindämmungsverordnung. Manche Menschen hätten beim Silvesterfeuerwerk etwas zu nah beieinandergestanden. Sie seien aber Hinweisen der Polizei mit Verständnis begegnet, sagte Sprecherin Stefanie Klaus der Deutschen Presse-Agentur am Neujahrstag.

Die Polizei hatte sich wegen der Kontrollen der Corona-Beschränkungen zu Silvester ihr zufolge breit aufgestellt. Drei Hundertschaften seien in Brandenburg im Einsatz gewesen, eine weitere Hundertschaft aus Oranienburg habe die Polizei in Berlin unterstützt. Insgesamt seien 250 Einsatzkräfte mit 150 Streifenwagen im gesamten Land unterwegs gewesen. Die meisten Menschen hätten sich an die Corona-Beschränkungen gehalten.

Zu schweren Unfällen kam es in diesem Jahr allerdings trotzdem. In Rietz-Neuendorf ( Landkreis Oder-Spree) kam ein 24-jähriger Mann bei einem Unfall mit selbst gebauter Pyrotechnik ums Leben. In Kremmen (Landkreis Oberhavel) verlor ein 63-jähriger Mann beim Hantieren mit einem illegalen Böller eine Hand.

In Potsdam hat es mit dem Böllerverbot nicht ganz so gut funktioniert wie erhofft. Zwar war es zwischen Zeppekinstraße und Luisenplatz deutlich ruhiger als in den Vorjahren, doch es kam trotzdem zu kleineren Ansammlungen von Menschen. Auch wurden immer wieder mal Raketen gezündet. Die Einsatzkräfte der Polizei waren auch in diesem Jahr wieder bis in die späte Nacht in der Landeshauptstadt unterwegs.

Von MAZonline/dpa