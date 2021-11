Potsdam

Bereits ab kommenden Montag ist die Präsenzpflicht für die Schulen in Brandenburg aufgehoben. Doch wie genau der Alltag in den Schulen dann weitergehen soll, ist bisher unklar. Denn noch sind viele Fragen offen, denn bisher hat sich das Bildungsministerium nicht weiteren Schritten geäußert. Weder ist geklärt, welche Klassenstufen in den Schulen verbleiben sollen, noch wie die Beschulung der abwesenden Schüler ablaufen soll. Eltern und Lehrkräfte kritisieren das Vorgehen des Bildungsministeriums scharf.

Schulen und Lehrkräfte sind frustriert

Sie sei angesichts der Planlosigkeit des Bildungsministeriums „nicht mehr nur frustriert, sondern wütend“, sagte eine Oberstufenlehrerin aus Potsdam gegenüber der MAZ, die anonym bleiben möchte. Sie fühle sich von ihrem Arbeitgeber im Stich gelassen. Weder gebe es „tragfähige Konzepte“, noch sei klar, wie viele Kinder ab nächster Woche im Unterricht sitzen würden. Auch die digitale Ausstattung sei nach wie vor katastrophal. „Wir haben keine Dienstlaptops.“ Die Möglichkeit, Kinder per Videokonferenz in die Klassen dazu zuschalten, gebe es ebenfalls nicht. „Das Bildungsministerium wird von mir und meinen Kollegen als völlig inkompetent wahrgenommen“, so die Oberstufenlehrerin. Es sei damit zu rechnen, dass „wir am Sonntag in der Presse erfahren, wie es Montag weitergeht.“

Auch Kathrin Wiencek, Direktorin des Fläming-Gymnasiums in Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) und Vorsitzende des Philologenverband Brandenburg, kritisierte das Vorgehen des Bildungsministeriums gegenüber der MAZ. Die Kommunikation des Bildungsministeriums mit den Schulen sei „nicht ideal“, sagte Wiencek. „Wir haben bisher nur aus den Medien erfahren, dass ab Montag die Präsenzpflicht aufgehoben werden soll.“ Eine Mitteilung aus dem Ministerium dazu habe es bisher noch nicht gegeben.

Situation hätte vermieden werden können

Eine der drängendsten Fragen sei momentan, welche Jahrgänge im Präsenzunterricht verbleiben sollen, sagte Wiencek. Wichtig sei, dass vor allem die Abschlussjahrgänge auch weiterhin in den Klassen beschult würden. Nicht nur für die Schüler sei die Aussetzung der Präsenzpflicht eine Belastung, betonte die Schulleiterin. Auch die Lehrkräfte müssten nun erneut ihren Unterricht umstellen. „Das führt zu einer doppelten Belastung.“ Für ihre Schule habe sie bereits Vorbereitung für kommende Woche getroffen, sagte Wiencek. Für Kinder, die zu Hause beschult werden müssten, werde das Gymnasium digitalen Unterricht organisieren.

Hartmut Stäker, Präsident des Pädagogenverbands Brandenburg (BPV), sprach gegenüber der MAZ von einer Situation, die hätte „vermieden werden können.“ Die Situation in den Schulen sei absehbar gewesen, sagte Stäker. Trotzdem habe das Bildungsministerium nicht reagiert. Es sei nun an den Lehrkräften, den Schülern und Eltern, mit den Auswirkungen dieser Politik klarzukommen. Kritik übte Stäker auch an der Aussetzung der Präsenzpflicht. „Das wird die Belastung auf die Lehrkräfte noch verstärken.“ Um den Unterricht ab kommender Woche bestmöglich organisieren zu können, sei es nötig, dass sich Schüler einmal entscheiden könnten, ob sie am Unterricht teilnehmen, oder nicht, sagte Stäker. „Ein tägliches Hin und Her müssen wir vermeiden.“ Es sei nun am Bildungsministerium entsprechende Maßnahmen zu beschließen, betonte der BPV-Chef.

Eltern stehen vor schweren Entscheidungen

Neben Schulen und Lehrkräften kritisieren auch Elternvertreter die ankündigte Aussetzung der Präsenzpflicht und die Kommunikation des Bildungsministeriums. „Wir Eltern stehen jetzt vor dem Problem, das wir nicht wissen, ob wir unsere Kinder nächste Woche zur Schule schicken müssen oder nicht“, sagte René Mertens, Sprecher des Landeselternrats, auf MAZ-Anfrage. Weder sei klar, welche Klassen in den Schulen verbleiben sollen, noch wie der Unterricht für diejenigen Schüler ablaufen soll, die zu Hause bleiben.

Nötig sei auch eine Abstimmung zwischen Eltern und Schulen, sagte Mertens. „Da kann nicht von heute auf morgen digitaler Unterricht angeboten werden.“ Es sei daher davon auszugehen, dass die Organisation auch in der kommenden Woche noch weitergehen werde und dadurch „zwei oder drei Tage Leerlauf“ in den Schulen entstehen könnte. Ein unnötiger Ausfall von Unterricht, der durch bessere Organisation seitens des Bildungsministeriums hätte vermieden werden können, betonte der Elternsprecher.

Frustrierend sei die Situation aber nicht nur für Eltern, sondern auch für Lehrkräfte, sagte Mertens. „Mit jeder Stunde, in der es keine Ansage aus dem Ministerium gibt, steigt bei den Lehrern der Frust.“ Bereits jetzt sei der Krankenstand sehr hoch. Es sei nicht überraschend, wenn „uns dadurch künftig noch mehr Lehrer verloren gehen.“

Schüler fordern mehr Schutz

Unterstützung für die Pläne des Ministeriums kommen dagegen von Schülervertretern. So nannte Jeremy Hans, Mitglied im Vorstand des Landesschülerrat Brandenburg, die Aussetzung der Präsenzpflicht einen „richtigen Schritt.“ Angesichts der hohen Inzidenzen in den Schulen sei es dringend nötig, zu reagieren, sagte Hans und forderte tägliche Tests für die Schulen. „Wir brauchen sichere Schulen.“

Wichtig sei nun sicherzustellen, dass die Schüler, die dem Unterricht fernblieben, ausreichend beschult würden, betonte der Schülersprecher. Dass die Kommunikation aus dem Bildungsministerium bisher so zögerlich erfolge, kritisierte Hans. „Viele Eltern wissen gerade nicht, wie es kommende Woche weitergeht.“ Auch viele Schülerinnen und Schüler seien verunsichert. „Wir können es uns nicht mehr leisten, noch mehr Unterricht zu versäumen.“ Bereits jetzt gebe es viele Schülerinnen und Schüler, die Angst um ihre Noten hätten und noch dabei wären, Stoff aus dem vergangenen Jahr aufzuholen.

Von Gesa Steeger