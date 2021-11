Potsdam

Seit diesem Montag können Eltern in Brandenburg entscheiden, ob sie ihre schulpflichtigen Kinder in die Schule schicken oder zu Hause beschulen. Doch bisher machen offenbar nur wenige Eltern gebrauch von der ausgesetzten Präsenzpflicht, wie eine Umfrage der MAZ zeigt. Das von Eltern und Lehrkräfte befürchtete Chaos scheint abgewendet.

„Die meisten Eltern wollen, dass ihre Kinder zur Schule gehen,“ sagte Landeselternsprecher René Mertens auf MAZ-Anfrage. Genau Zahlen lägen zu diesem Zeitpunkt noch keine vor, sagte Mertens, dafür sei es noch zu früh. Doch von den bisherigen Rückmeldungen lasse sich darauf schließen, dass viele Eltern ihre Kinder auch weiterhin in die Schule schicken würden, trotz der Aufhebung der Präsenzpflicht. Erneut forderte er, die Testungen in den Schulen auszuweiten. „Tägliche Tests sind der einzige Weg, um die Schulen im Land sicher zu machen.“

Zehn von 880 Schülern sind zu Hause

Auch Kathrin Wiencek, Direktorin des Fläming-Gymnasiums in Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) und Vorsitzende des Philologenverband Brandenburg, bestätigte diesen Eindruck gegenüber der MAZ. An ihrer Schule seien für diese Woche vier Kinder abgemeldet worden, erklärte die Schuldirektorin. Als Gründe für die bisherige Zurückhaltung bei der Aussetzung der Präsenzpflicht nannte Wiencek das Fehlen von Distanzlernangeboten und die täglichen Testungen an ihrer Schule. „Wir machen hier ganz normalen Unterricht und schreiben auch Klassenarbeiten.“ Kinder, die momentan zu Hause beschult würden, müssten die Arbeiten nachschreiben. Um die Sicherheit an ihrer Schule zu erhöhen, würden nun alle Kinder, die bisher nicht geimpft seien, täglich getestet, erklärte die Direktorin.

Auch am Schulcampus Lehnin (Potsdam-Mittelmark) läuft der schulische Alltag in dieser Woche normal weiter. Zehn von 880 Schülerinnen und Schülern seien abgemeldet worden, teilte Schulleiter Dirk Lenius der MAZ mit. „Ich hoffe, das bleibt in der kommenden Zeit so“, sagte der Schulleiter und bekräftigte die Notwendigkeit für geregelten Unterricht, trotz Pandemie. „Präsenzunterricht ist nicht zu ersetzen.“ Das hätten die letzten Monate deutlich gezeigt.

Aussetzung der Präsenzpflicht nur eine „Notlösung“

Bereits in der vergangenen Woche hatte es immer wieder heftige Kritik seitens der Eltern und der Lehrkräfte an den Beschlüssen des Brandenburger Gesundheitsministeriums gegeben. So hatte der Landeselternrat die Aussetzung der Präsenzpflicht als Notlösung bezeichnet und Konzepte für eine langfristige Sicherung der Schulen gefordert. Über das Fehlen von schulischen Angeboten für Kinder, die zu Hause beschult werden, hatte Landeselternsprecher René Mertens gesagt, dies sei ein „Armutszeugnis“. Es sei nicht nachvollziehbar, warum es an vielen Schulen noch immer noch machbar sei, Lernangebote per Video anzubieten.

GEW-Chef Günther Fuchs hatte gegenüber der MAZ die späte Reaktion der Landesregierung bemängelt. Es sei abzusehen gewesen, dass sich die Situation in den Schulen so dramatisch entwickeln würde, sagte Fuchs. „Trotzdem wurde zu spät reagiert.“ Er forderte die Einigung auf ein Kerncurriculum und die Einführung von Wechselunterricht. „Wir brauchen in den Schulen Verlässlichkeit.“ Die jetzige Aussetzung der Präsenzpflicht dürfe nur eine Zwischenlösung sein, betonte der GEW-Chef.

Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hatte vergangene Woche die neuen Beschlüsse für die Aussetzung der Präsenzpflicht mitgeteilt. So sollen die Schulen die Kinder Anfang der Woche mit Aufgaben versorgen. „Ein Anspruch auf Distanzunterricht besteht nicht“, wie es in der Mitteilung heißt. Eltern, die ihre Kinder abmelden möchten, müssen dies schriftlich tun. Die Abmeldung gilt für eine komplette Woche. Von der Aussetzung der Präsenzpflicht ausgenommen sind die Klassen der Oberstufe sowie die 6., 9. und 10. Klassen.

Von Gesa Steeger