Potsdam

An den Brandenburger Schulen soll die Präsenzpflicht wieder aufgehoben werden. Das kündigte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) im RBB-Inforadio an. „Es ist der Wunsch vieler Eltern, dass sie ihre Kinder nicht in die Schule schicken wollen.“ Ernst reagiert damit auch auf Forderung der Gewerkschaft GEW und des grünen Koalitionspartners.

Bei der Kabinettsitzung an diesem Dienstag gebe es aber noch Beratungsbedarf, ob diese Maßnahme für alle Schüler gelten wird, so Ernst weiter. Womöglich würden die Abschlussklassen davon ausgenommen.

Ferienbeginn schon am Montag, 20. Dezember

Ernst bekräftigte, dass die Weihnachtsferien in diesem Jahr drei Tage früher beginnen sollen, nämlich schon am Montag, 20. Dezember. So könnten auch die Schulen einen Beitrag zur Kontaktreduktion leisten.

Das Gesundheitsministerium in Potsdam meldete für die Kalenderwoche 46 (13.-19. November) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1826 bei den 10- bis 15-Jährigen und von 1609 bei den 5- bis 9-Jährigen. Corona-Schutzimpfungen für Kinder bis 11 Jahren sind in Deutschland noch nicht zugelassen.

Britta Ernst sagte in dem Hörfunk-Interview, sie sehe auch die Erwachsenen in der Pflicht, durch eigene Impfungen die Situation für die Kinder zu entspannen. „Schulschließungen sollten nicht die Lösung sein.“

Von MAZonline