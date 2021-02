Potsdam

Jeder dritte Rentner, der im Jahr 2020 in der Hauptstadtregion in den Ruhestand gegangen ist, hat die „Rente mit 63“ für besonders langjährig Versicherte in Anspruch genommen. Diesen Rekordwert von 32 Prozent aller bewilligten Altersrenten für die Region Berlin und Brandenburg hat die Rentenversicherung am Dienstag vermeldet.

In den Genuss dieser „abschlagsfreien Rente“ vor dem Erreichen des regulären Rentenalters (derzeit 65 Jahre und zehn Monate) kommen Menschen der Jahrgänge 1949 bis 1963, die mindestens 45 Jahre gearbeitet und damit Rentenbeiträge gezahlt haben. Insgesamt bewilligte die Rentenversicherung in den beiden Bundesländern 18.251 Versicherten eine „Rente für besonders langjährig Versicherte“, wie diese Rentenart amtlich heißt.

Corona könnte Trend verstärkt haben

„Die Corona-bedingte Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt mag eine Rolle bei den nochmals gestiegenen Zahlen bei der Rente ab 63 gespielt haben“, sagt Sylvia Dünn, Geschäftsführerin der Deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg.

Die Zahlen zeigen klar einen Schwerpunkt in den Ost-Bundesländern. So gingen im Corona-Jahr viel mehr Brandenburger in den vorgezogenen Ruhestand als im Westteil Berlins. In der Mark fielen 2020 etwa 39 Prozent aller Anträge auf Altersrente auf die abschlagsfreie Rente ab 63. Im Westteil Berlins waren es lediglich 18 Prozent.

Die meisten Anträge kommen aus Potsdam-Mittelmark

Innerhalb Brandenburgs gibt es moderate Schwankungen. So führt der Kreis Spree-Neiße mit 45 Prozent Anteil von Anträgen auf abschlagsfreie Rente die regionale Statistik an. Den geringsten Anteil verzeichnet die Rentenversicherung dagegen mit jeweils 35 Prozent in der Uckermark und Frankfurt (Oder). Elbe-Elster belegt mit 42 Prozent der Rentenanträge den zweiten Platz bei den Rentnern mit extra-langem Arbeitsleben. Danach folgen Teltow-Fläming, Prignitz und Oberspreewald-Lausitz und je 41 Prozent. Vergleichsweise gering im Brandenburg-Vergleich ist die Quote in Oberhavel (36 Prozent), im Havelland und in Potsdam (je 38 Prozent).

Die meisten Anträge auf abschlagsfreie Rente mit 63 wurden – in absoluten Zahlen – aus Potsdam-Mittelmark gemeldet (1006 Bewilligungen).

Innerhalb Berlins offenbart sich ein schroffes Ost-West-Gefälle: Im Osten der Hauptstadt lag der Anteil der Anträge auf abschlagsfreie Rente bei 34 Prozent der Versicherten. Im Westteil waren es lediglich 18 Prozent. „Historisch bedingt sind die Erwerbsbiografien der Neurentner aus den beiden deutschen Staaten noch immer unterschiedlich“, sagte Sylvia Dünn. „Das gilt insbesondere für Frauen, die in den neuen Bundesländern viel öfter und auch über längere Zeiträume hinweg erwerbstätig waren“, so die Geschäftsführerin.

Die Altersgrenze steigt stufenweise an

Seit 2016 wird auch bei der abschlagsfreien Rente das Eintrittsalter stufenweise erhöht. So liegt aktuell (2021) der frühestmögliche Beginn für Versicherte des Jahrgangs 1958 bei 64 Jahren. In den folgenden Jahren steigt die Altersgrenze weiter an, und zwar jeweils um zwei Monate pro Geburtsjahrgang. Wer 1964 oder später geboren wurde, kann diese abzugsfreie Rente dann erst ab dem 65. Geburtstag erhalten.

Die abschlagsfreie Rente ab 63 war 2014 von der Großen Koalition unter der Federführung von Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) eingeführt worden. Aus Wirtschaftskreisen war die Reform kritisiert worden, weil sie die Finanzierung des Rentensystems schwieriger macht – die Kosten gehen nach unterschiedlichen Berechnungen in die Milliarden. Der SPD wurde außerdem vorgeworfen, Klientelpolitik für ihre Wähler unter den Arbeitern zu betreiben.

Innerhalb der SPD war die Reform ebenfalls umstritten, weil sie die von SPD-Sozialminister Franz Müntefering 2006 im ersten Kabinett Merkel eingeführte allgemeine Rente mit 67 teilweise rückgängig machte. Der damalige SPD-Vorsitzende Matthias Platzeck nannte das Vorhaben Rente mit 67 „kein Herzensanliegen der SPD“. Angesichts der demografischen Entwicklung sei die Anhebung des Rentenalters aber unausweichlich, um die Rentenversicherung finanzierbar zu halten.

Von Ulrich Wangemann