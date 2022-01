Baden-Baden/Potsdam

Im Kalenderjahr 2021 sind in Deutschland laut Media Control 273 Millionen Bücher verkauft worden. Diese Zahl habe sich auf mehr als eine Million verschiedene Titel (1 028 469) verteilt. Besonders häufig ging dabei der Roman „Über Menschen“ von der in Brandenburg wohnhaften Autorin Juli Zeh über den Ladentisch: Das Buch landet auf Platz zwei der meistverkauften Bücher des Jahres. Häufiger (700 000 Mal) wurde nur der Roman „Der Gesang der Flusskrebse“ der amerikanischen Schriftstellerin und Zoologin Delia Owens (72) verkauft.

Juli Zehs Gesellschaftsroman über eine Städterin in einem fiktiven Dorf in der Prignitz hatte im ersten Halbjahr noch vorne gelegen, wie Media Control im Juli mitgeteilt hatte. Demnach waren in der ersten Jahreshälfte 127 Millionen Bücher verkauft worden. Von Juli bis Dezember - inklusive Weihnachtsgeschäft - wurden dann 146 Millionen verkauft.

Lesen Sie auch:

Platz 5 spielt in der Uckermark

In den Top 10 der im vergangenen Jahr am meisten in Deutschland verkauften Bücher folgen hinter Owens und Zeh der Entertainer Hape Kerkeling mit seinem Katzenbuch „Pfoten vom Tisch“, Sebastian Fitzek mit seinem Psychothriller „Playlist“ und David Safier mit seinem Altkanzlerinkrimi „Miss Merkel: Mord in der Uckermark“.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dahinter landeten die 2021 gestorbene Nordirin Lucinda Riley („Die verschwundene Schwester“), noch einmal Bestsellerautor Fitzek („Der erste letzte Tag“), Karsten Dusse („Achtsam morden“), Rita Falk („Rehragout-Rendezvous“) sowie der Comic „Asterix und der Greif“ (39. Band der Reihe; Autor: Jean-Yves Ferri, Zeichner: Didier Conrad).

Von dpa