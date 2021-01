Eisenhüttenstadt

Aktuell sind laut Ministerium keine Quarantänebrecher in der Einrichtung, die sich seit Juni in der ehemaligen Abschiebehaftanstalt Eisenhüttenstadt befindet. In die Zentralstelle für Quarantänebrecher kommt, wer sich wiederholt und trotz Anweisung nicht an die durch die örtlichen Gesundheitsämter erteilte Quarantäne im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie hält. Für eine Einweisung ist eine richterliche Anordnung nötig, die Grundlage bildet das Infektionsschutzgesetz.

Von RND/dpa