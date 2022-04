Brandenburg: Rund 900 Millionen Eier in Großbetrieben gelegt

Potsdam

In Brandenburgs Großbetrieben sind im vergangenen Jahr rund 900 Millionen Eier gelegt worden. Damit lag die Produktion in den Unternehmen mit mindestens 3000 Haltungsplätzen zwar knapp 4 Prozent hinter der des Vorjahres, höhere Werte als 2021 gab es aber nur in zwei Jahren, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Montag mitteilte.

Im Jahr 2020 waren rund 938 Millionen Eier gelegt worden, im Jahr 2019 rund 932 Millionen.Mit 704 Millionen (78,2 Prozent) kommt der Großteil der Eier weiterhin aus Bodenhaltung. Rund 125 Millionen Eier (13,9 Prozent) stammen laut den Angaben aus ökologischer Haltung, etwa 72 Millionen (8 Prozent) stammen von Legehennen in Freilandhaltung.

Bundesweit betrachtet ist Deutschland kein Selbstversorger, sondern importiert weiterhin Eier aus dem Ausland. Die jüngsten Produktionsrekorde in Brandenburg könnten darauf hindeuten, dass Landwirte hier eine Marktlücke sehen, wie ein Sprecher des Statistikamts auf Nachfrage sagte.

Von RND/dpa