Brandenburg: SPD und Grüne führen 2G+ auf Landesparteitagen ein

Potsdam

Die Landesparteitage der SPD und der Grünen werden unter 2G+-Bedingungen stattfinden, das bedeutet, dass nur Delegierte Zutritt haben, die nachweisen können, dass sie eine Corona-Erkrankung überstanden bzw. vollständigen Impfschutz erhalten haben und zusätzlich noch ein zertifiziertes negatives Testergebnis vorweisen können. Das teilten die Parteien am Dienstag mit.

Ursprünglich war der SPD-Landesparteitag der Brandenburger Sozialdemokraten am 20. November als 3G-Veranstaltung geplant – das geht aus der Ersteinladung hervor. Jetzt wurde auf 2G+ verschärft.

Grüne tagen unter 2G+ und in hybrider Form

Auch bei den Grünen gilt am 20. November auf dem Landesparteitag 2G+. „Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Coronapandemie hat der Landesvorstand für den Parteitag eine 2G+ Regelung beschlossen, sowie die Durchführung des Parteitags in hybrider Form,“ heißt es in einer E-Mail an die Medienvertreter. Auch eine digitale Teilnahme ist somit möglich.

Wer aus medizinischen Gründen sich nicht impfen lassen kann oder jünger als 18 Jahre alt ist, kann auch einen tagesaktuellen Corona-Test vorweisen und somit Einlass erhalten.

AfD hat Landesparteitag abgesagt

Die AfD geriet am Montag in die Schlagzeilen, weil sie aufgrund der seit dem 15. November geltenden verschärften 2G-Regeln in Brandenburg ihren geplanten Landesparteitag in Prenzlau abgesagt haben.

Von MAZonline