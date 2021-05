Potsdam

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hat die Öffnung der Schulen ab kommendem Montag verteidigt, obwohl viele Lehrer noch nicht geimpft sind. „Wir können die Öffnung der Schulen nicht an den Impfstatus der Lehrkräfte knüpfen, weil wir den gar nicht abfragen können“, erklärte Ernst am Donnerstag im Gesundheitsausschuss des Landtags.

Die Mitarbeiter seien dem Ministerium als Arbeitgeber nicht auskunftspflichtig. Das sei bei der Grippeschutzimpfung nicht anders. Obwohl sie keinen Überblick über den Impfstatus ihrer Mitarbeiter hat, geht die Ministerin davon aus, dass viele Pädagogen schon erst- und sogar zweitgeimpft seien. Die Lehrergewerkschaft GEW sagt das Gegenteil. Sie lehnt daher die Öffnung der Schulen vor den Sommerferien ab.

Masken- und Testpflicht bleiben

Lehrern gehe es beim Impfen nicht anders als den übrigen Brandenburgern, so Ernst. Das Hauptproblem sei die Verfügbarkeit von Impfstoff. Die Öffnung der Schulen sei aber zu vertreten, weil die Inzidenzen stark gesunken seien. Außerdem seien Masken- und Testpflicht wichtiger Bestandteil des Schulalltags, so Ernst.

Ab 31. Mai kehren die Grundschulen in den Präsenzunterricht zurück in Kreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz, die mindestens drei Tage unter 50 liegt. Ab 7. Juni gilt dass dann auch für die weiterführenden Schulen.

In zwölf Kreisen könnten Schulen öffnen

„Wir liegen heute in zwölf Kreisen und kreisfreien Städten seit drei Tagen unter 50. Es werden sicher weitere folgen“, sagte Ernst. „So können in vielen Gebieten die Grundschulen in vollständiger Präsenz wieder öffnen.“

Die Öffnung der Schulen für rund drei Wochen nehme den Druck vom Schulstart im neuen Schuljahr, so Ernst. Andernfalls hätten sich die Schüler erst Anfang August zum ersten mal wieder gesehen.

Es sei richtig, dies jetzt zu tun, da das „gemeinsame Erleben im Mittelpunkt“ stehen und der soziale Austausch der Schüler. In den allermeisten Fällen seien die Klausuren schon geschrieben, so Ernst.

Von Torsten Gellner