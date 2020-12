Potsdam

In der Corona-Krise bangen Unternehmen und private Haushalte um Umsätze und Einkommen. Wie dick aber sind die finanziellen Polster? Andreas Schulz, Chef der Mittelbrandenburgischen Sparkasse ( MBS) in Potsdam, zieht eine erstaunliche Zwischenbilanz.

Wie hat sich Corona auf die Konten der Brandenburger ausgewirkt?

Die Menschen haben weniger Gelegenheit, Geld auszugeben. Dieses Geld landet auf den Konten. In diesem Geschäftsjahr haben wir einen Zuwachs an Einlagen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr verbucht. Gemessen an einem Volumen sämtlicher Einlagen von 12,8 Milliarden Euro ist das ein riesiger Zuwachs. So etwas hatten wir noch nie. Dieses Phänomen ist derzeit verbreitet. Volkswirtschaftliche Studien sehen in normalen Jahren die Sparquote (den Anteil des nicht ausgegebenen Einkommens – die Red.) bei neun bis zwölf Prozent – jetzt steigt sie auf 17 Prozent. Die Europäische Zentralbank verzeichnet für ganz Europa einen Einlagezuwachs von 400 Milliarden Euro. Privatleute halten sich beim Konsum zurück und Firmen halten ihre Liquidität beisammen. Das hat eine gewisse Logik.

Kann man sagen, die Menschen haben sich für die Zeit der Unsicherheit ein gutes Polster zugelegt?

Große Teile der Wirtschaft laufen. Von tiefen wirtschaftlichen Einbrüchen sind wir bislang verschont geblieben. Natürlich ist das in hohem Maße den staatlichen Stützungsmaßnahmen geschuldet. Kurzarbeit schränkt zwar die verfügbaren Einkommen ein, ist aber eine Grundsicherung – besser als Arbeitslosigkeit. Deshalb sind die verfügbaren Einkommen noch auf relativ hohem Niveau. Die Leute sparen zudem in Krisenzeiten. Ob das reicht? Ich kann nicht in die Glaskugel schauen. Die Hoffnung ist, dass man in der zweiten Jahreshälfte 2021 die Beeinträchtigungen der Covid-19-Krise überwinden kann und 2022 wieder zu einem wirtschaftlichen Niveau zurückkehrt, wie wir es 2019 zu verzeichnen hatten. Das wäre eine tolle Prognose.

Wo legen Ihre Kunden das Geld an?

Der beschriebene Zuwachs spielt sich mehrheitlich im Privatkundenbereich ab. Die Menschen lassen das Geld auf dem Konto, kaufen aber auch Wertpapiere. Angesichts von null Prozent Zinsen müssen sie andere Anlageklassen beimischen, um ihr Kapital mindestens zu erhalten. Da besteht ein riesiger Beratungsbedarf. Der Netto-Absatz an Wertpapieren hat in diesem Jahr um hundert Millionen Euro zugelegt – von 327 Millionen auf 423 Millionen Euro. Wenn Sie das mit den höheren Einlagen addieren, dann beträgt die Geldvermögensbildung unserer Kunden 1,5 Milliarden Euro im Jahr 2020. Das ist eine gewaltige Zahl.

Hat Corona unter Ihren Kunden den Trend zur eigenen Immobilie noch verstärkt – und sei es, um mehr Abstand zu Nachbarn zu bekommen?

Da würde ich den Corona-Effekt nicht zu hoch veranschlagen. Es sind strukturelle Ursachen, die den Immobilienmarkt in den vergangenen Jahren getrieben haben. Die Neubautätigkeit in den Städten deckt die Nachfrage nicht. Und die Zinsen sind außerordentlich niedrig, was allerdings durch die enorm gestiegenen Kaufpreise konterkariert wird. In diesem Jahr haben wir bis November 500 Millionen Euro Wohnungsbaukredite neu zugesagt – ein Plus von rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr – da waren es 410 Millionen Euro. Aus Berlin ziehen viele Menschen hinaus, Falkensee und Potsdam etwa profitieren von dieser Tendenz. Wir bilden in unserem Geschäftsgebiet ja sehr gut den Speckgürtel ab. Mittlerweile geht die Entwicklung aber über den Speckgürtel hinaus, vor allem entlang der Regionalbahnlinien. Nehmen Sie Brandenburg/Havel oder Luckenwalde: Vor zehn Jahren hätte man Immobilien in diesen Orten kritischer gesehen – nicht zuletzt wegen des negativen demografischen Saldos. Mittlerweile profitieren diese Bereiche sehr vom Immobilienboom.

Sehen Sie das auch in Ihrer Risikobewertung so: Immobilien an diesen Orten sind sichere Anlagen?

Die Wertentwicklung an diesen Standorten sehen wir als dauerhaft an. Man muss aber ehrlich sagen: Wenn es weiter hinaus geht in die Regionen, werden auch wir vorsichtiger und finanzieren dann nicht mehr so langfristig – nicht mehr über 25, 30 Jahre.

Corona hat viele Leute in finanzielle Schwierigkeiten gestürzt, zum Beispiel Selbstständige. Versuchen viele, ihre Kreditraten nachzuverhandeln?

Wir sind im März und April auf unsere Kunden zugegangen und haben uns mit ihnen gemeinsam die Liquidität bis Ende des Jahres angesehen – die ist entscheidend für Firmenkunden. Gleichzeitig haben wir sehr großzügige Regelungen zur Aussetzung der Tilgung geschaffen. Jeder, der wollte und bei dem es einigermaßen nachvollziehbar war, konnte ein halbes Jahr lang die Tilgung aussetzen. Ähnlich haben wir das in der Baufinanzierung gehandhabt, etwa für Kunden, die von Kurzarbeit betroffen waren. In der Spitze hatten wir bei Krediten in einem Volumen von 115 Millionen Euro Tilgungsaussetzungen. Betroffen waren 1100 Kredite. Mittlerweile sind wir runter auf rund 40 Millionen Euro. Das entspricht 200 Krediten. Man sieht, dass Tilgungsaussetzung kein Massenphänomen ist und war. Wir haben ja rund 40.000 Firmenkunden. Für uns war es überschaubar, nichts Existenzgefährdendes. Es blieb im einstelligen Prozentbereich unserer Kunden. Wir haben als Institut auch keine Auffälligkeiten in der Risikosituation.

Haben Firmen sich Geld geborgt, um Engpässe zu überbrücken?

Wir haben Kunden, die ein überzeugendes Geschäftsmodell und eine gute Bonität haben, auf dem Kreditweg mehr Geld angeboten als Liquiditätsvorsorge. Manche Firmen haben das genutzt, haben ein paar hunderttausend Euro aufgenommen und zahlen die dann in den nächsten fünf, sechs Jahren zurück.

Welche Rolle spielen die Kredite der staatlichen KfW-Bank, die über Hausbanken wie die MBS an Unternehmen ausgezahlt werden sollen?

Von diesen Krediten haben wir gut 40 Millionen Euro ausgelegt. Sie sind ausschließlich für solche Unternehmen vorgesehenen, die wegen Corona in die Bredouille geraten sind, sonst aber 2019 ordentliche Zahlen hatten.

Warum verteilen Sie diese Kredite nicht viel freigiebiger, wenn doch die KfW bei Ausfall ins Risiko geht?

Man haut gern auf die Banken und Sparkassen ein und kritisiert, dass wir nicht auf dem Marktplatz mit Geld um uns werfen. Tatsächlich ist es aber so: Die KfW schreibt sehr genau vor, welche Unternehmen in Betracht kommen, welche Kriterien erfüllt werden müssen. Für die Auswahl unterschreiben wir als Hausbanken. Geben wir also einen Kredit an ein Unternehmen weiter, das die Vorgaben nicht erfüllt, verlieren wir die Haftungsfreistellung des Bundes.

Befürchten Sie für 2021 eine Insolvenzwelle?

Wir rechnen damit, mehr Insolvenzen zu sehen – in diesem Jahr bisher noch nicht. Ich halte es aber nicht für verantwortlich, den Teufel an die Wand zu malen. Eine Welle, die uns überrollen könnte, sehe ich nicht. Wir haben ausreichend Reserven, die MBS wird selbst die schlimmsten Szenarien überleben. Es wird die Kreditwirtschaft insgesamt nicht umwerfen. Die Banken haben Jahre mit geringen Ausfällen hinter sich. Was uns erwartet, ist ein Stück Normalisierung nach wirtschaftlich starken Jahren.

Wo liegen die Risiken?

Teile des Insolvenzrechts waren bis 30. September ausgesetzt und sind jetzt wieder in Kraft. Nach wie vor ausgesetzt ist der Tatbestand der Überschuldung – der wird wahrscheinlich am 1. Januar wieder in Kraft gesetzt. Bei einzelnen Kunden könnte das relevant werden. Im Moment übertünchen die massiven staatlichen Leistungen die Problematik hier und da. Verschiedene Maßnahmen setzen derzeit Liquidität in Unternehmen frei: Die Kreditinstitute setzen die Tilgung aus, Immobilienbesitzer stunden Miete, die Finanzämter gewähren Steuerstundung. Die spannende Frage nächstes Jahr wird sein, ob diese Unternehmen wieder am Markt Fuß fassen oder umkippen, wenn das Finanzamt wieder Steuern verlangt, der Vermieter Miete und die Banken Tilgung.

Im Zuge von Corona meiden viele Menschen öffentliche Orte, zu den auch Bankfilialen zählen. Wie schlägt sich das bei Ihnen nieder?

Im März haben wir entschieden, die gut 140 Geschäftsstellen offen zu halten. Während der ersten Welle haben wir keine einzige geschlossen, haben Plastikwände aufgestellt, Einzeleinlass verfügt. Nach der ersten Welle haben sich die Kontaktzahlen wieder stabilisiert. In der zweiten Welle sind nun auch wir von Corona-Infektionen heimgesucht. Einige wenige Geschäftsstellen mussten vorübergehend schließen. Aber wir halten am Grundsatz fest, für unsere Kunden auch vor Ort da zu sein.

Viele Menschen wollten Bargeld nicht mehr anfassen – boomt Ihr Geschäft mit bargeldlosem Bezahlen?

Corona hat bargeldlose Bezahlsysteme und kontaktloses Zahlen in eine andere Liga katapultiert. Die Leute setzen ihre Karte ein, holen weniger Bargeld. Das wird auch nach Corona bleiben. Die kontaktlosen Bezahlvorgänge haben um 77 Prozent zugenommen – von 11,8 auf 20,9 Millionen Vorgänge. Das betrifft: Karte auflegen, Smartwatch oder Smartphone. Ab dem Sommer hat Apple Pay dazu beigetragen. Unsere Kunden sind sehr digital unterwegs. Selbst Bäcker machen das jetzt. Und sei es aus Selbstschutz.

Haben Sie Geldautomaten abgebaut wegen dieses Trends?

Nein. Wenn man aber fünf Jahre in die Zukunft schaut, wird man sich mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Im Moment finde ich es noch ein bisschen früh. Neben unseren Kunden nutzen zum Beispiel auch Touristen die Geldautomaten – die fehlten 2020 zu großen Teilen, kommen aber wieder.

Sehen Sie auf absehbare Zeit ein Ende der Phase extrem niedriger Zinsen?

Nein, wir stellen uns mittelfristig – also auf fünf Jahre – auf sehr, sehr niedrige Zinsen ein. Darüber sprechen wir mit den Kunden. Das hat übrigens Auswirkungen auf die gesamte Volkswirtschaft. Versicherungen, Versorgungswerke, Renten und Altersvorsorge sind betroffen. Der Ausfall des Zinses und des Zinseszins-Effekts hat dramatische Auswirkungen, die im Moment noch verdeckt sind. Jeden Tag, den diese Zinsphase anhält, frisst sich das weiter in die Bilanzen. Für den privaten Anleger gibt es nur eine Botschaft: Er muss mehr zurücklegen, wenn er sich aufs Alter vorbereiten will. Eine Öffnung hin zu Wertpapieren ist auch eine Möglichkeit. Die Zeiten aber, wo man mit sechs Prozent Rendite gerechnet hat, sind lange, lange vorbei.

Warum sind Dispositionskredite immer noch so teuer, wo doch die Zinsen so niedrig sind?

Sie sagen teuer, ich würde sagen: angemessen bepreist. Dispokredite sind variable Gelder. Diese Kreditlinien müssen wir in unseren Betrachtungen jederzeit so mitlaufen lassen, als würden sie voll in Anspruch genommen. Wir müssen dafür Eigenkapital vorhalten und Liquiditätsreserven. Die sehr hohe Flexibilität hat einen gewissen Preis. Für die meisten Kunden ist der Dispo nur eine ganz kurzfristige Überbrückung, um Zahlungsspitzen abzudecken. Wer länger im Dispo ist, dem bieten wir ein günstigeres Produkt an – ein Anschaffungsdarlehen etwa. Die meisten Kunden nutzen dieses Produkt in diesem Sinne auch sehr verantwortungsbewusst.

Von Ulrich Wangemann