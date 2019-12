So wird Brandenburg zum Spitzenreiter der Elektromobilität

Potsdam

Der Strukturwandel in Brandenburg war lange Zeit ein Synonym für: Raus aus der Braunkohle! Im Angesicht zukunftsweisender Ansiedlungsprojekte wie der Tesla-Produktion oder der BASF-Batteriefabrik zeigt sich, dass ein ganz neuer Industriezweig entsteht: elektrische Antriebe. Und Brandenburg hat gute Chancen von dem Trend zu profitieren – ein Überblick über die wichtigsten Projekte.

Rolls-Royce

Ein Flugzeugtriebwerk vom Typ Rolls-Royce Trent XWB im brandenburgischen Dahlewitz. Quelle: dpa

In Dahlewitz ( Teltow-Fläming) arbeitet Rolls-Royce an der Zukunft der Luftfahrt: elektrischen und teilweise elektrischen Flugzeugturbinen – Hybridantrieb genannt. Die Briten, die an ihrem Brandenburger Standort mittlerweile 3000 Menschen beschäftigen, wollen die Elektrifizierung des Flugverkehrs maßgeblich mitbestimmen. Sie haben deshalb im Frühjahr 2019 von Siemens die Sparte für elektrische Flugantriebe übernommen.

Derzeit entwickelt Rolls-Royce ein Hybridtriebwerk, das bereits Bodentests absolviert hat. Luftfahrtexperten rechnen damit, dass insbesondere kleinere Jets auf kürzeren Strecken als erste vollelektrisch fliegen können, die großen Passagierflugzeuge aber in näherer Zukunft noch nicht auf Verbrennungsantrieb verzichten können. Ein Problem ist unter anderem das hohe Gewicht von Batterien. Laut dem Konzern könnten nach 2021 die ersten Experimentalflüge stattfinden. Die Technische Universität Cottbus, deren Ex-Präsident der heutige Wirschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) ist, ist an dem Vorhaben beteiligt. Finanziell unterstützt das Land das Projekt. Für größere Jets entwickelt Rolls-Royce gemeinsam mit Airbus ein weiteres Projekt.

Prinzipiell sind die Chancen für den Standort Brandenburg in Sachen elektrisches Fliegen immens. Gemeinsam mit dem Bundesland Sachsen – in Dresden gibt es einen Airbus-Prüfstand – könnte Brandenburg zu einem zentralen Entwicklungs- und Produktionsort für die „Triebwerke der nächsten Generation“ werden, sagt Christian Ehler, Europa-Abgeordneter der CDU und Wirtschaftsexperte. Dann würde es um ein Milliardengeschäft gehen, erwartet Ehler.

ZF Friedrichshafen

Produktion bei ZF. Quelle: JACQUELINE STEINER

Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen plant an seinem Produktionsstandort in Brandenburg/Havel für die elektrische Zukunft. Ab 2023 soll ein neuartiges Hybrid-Getriebe in der Havelstadt hergestellt werden, das dank eines eingebauten Elektromotors eine der großen Schwächen der bislang gängigen Hybridautos behebt: die mangelnde Reichweite. Denn die stromgetriebenen Hilfs-Motoren, die bislang bei den meisten Automarken im Einsatz sind, reichen zwar zum Anfahren an der Ampel, auf längeren Strecken oder bei höheren Geschwindigkeiten ist der Verbrennungsmotor jedoch unverzichtbar.

ZF steht vor einem Dilemma: Derzeit ist noch nicht klar, ob sich reine Elektroantriebe weltweit durchsetzen werden – ein leistungsfähiges Ladenetz für Millionen von Autos ist in vielen Ländern kaum vorstellbar. Vielleicht obsiegt auch die konkurrierende Technologie der Brennstoffzellen. Jedenfalls rechnet die Unternehmensführung damit, dass bis zum Jahr 2030 immer noch 70 Prozent aller Neuwagen einen Verbrennungsmotor an Bord haben werden. Man werde „nicht der Dinge harren, sondern wir werden unseren aktiven Teil leisten“, verspricht Standortleiter Markus Schmidt. Bei ZF in Brandenburg/Havel arbeiten derzeit rund 1600 Menschen.

Microvast

Der amerikanische Batterie-Hersteller Microvast investiert vorerst 43 Millionen Euro in seine künftige Europa-Zentrale im Ludwigsfelder Industriepark Eichspitze. Quelle: Jutta Abromeit

Der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt ist bislang der US-amerikanische Batterien-Hersteller Microvast. Das dürfte sich zumindest in Brandenburg bald ändern. Der Konzern hat angekündigt, seine Deutschlandzentrale von Frankfurt (Main) nach Ludwigsfelde ( Teltow-Fläming) zu verlegen. Dort soll ab dem Frühjahr für 43 Millionen Euro eine Fabrik entstehen, in der Batterie-Komponenten aus China zusammengesetzt werden. Damit sollen künftig Lastwagen und Busse angetrieben werden.

Ab 2021 will die Firma bereits „einen großen Lkw-Hersteller beliefern“, wie es aus der Geschäftsführung heißt. Die Firma will Batterien herstellen, die sich in einer Viertelstunde aufladen lassen. Damit würde einer der größten Nachteile von Elektroautos, die lange Ladezeit, beseitigt. 100 Mitarbeiter sollen in Ludwigsfelde in mehreren Schichten arbeiten.

BASF

Der Lausitzer Produktionsstandort BASF Schwarzheide GmbH zählt zu den größten Standorten in Europa. Quelle: Promo/BASF Schwarzheide GmbH

Der weltweit größte Chemiekonzern BASF könnte an seinem Standort Schwarzheide ( Oberspreewald Lausitz) Bauteile für Batterien herstellen, wie die „ Bild-Zeitung“ meldet. Die Landesregierung bremst die Euphorie mit dem Hinweis, eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. Doch gilt die Investition von mehreren hundert Millionen Euro als wahrscheinlich. Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) hatte vor kurzem eine weitere Groß-Ansiedlung in der Lausitz angekündigt. Mindestens 500 Arbeitsplätze könnten entstehen. Die Fabrik soll Kathoden für Batterien liefern – also Elektroden, die für den Ablauf der Entladungsreaktion in den Batterien benötigt werden. BASF beschäftigt 3000 Menschen in Schwarzheide.

Der Konzern hatte in der Vergangenheit angedeutet, eine solche Investition zu prüfen, dieses aber von Fördermitteln abhängig gemacht. Gerade hat die EU-Kommission beschlossen, die Fertigung von Batteriezellen in Europa mit 3,2 Milliarden Euro zu unterstützen. Bislang spielt sich die Herstellung von Speicherzellen vor allem in Asien ab. Unklar ist noch, wie eng die BASF-Produktion mit der geplanten Tesla-Gigafabrik in Grünheide ( Oder-Spree) zusammenhängt. Dort will Tesla-Gründer Elon Musk neben Autos auch Batterien herstellen. Bauteile dafür, so wird spekuliert, könnten aus Schwarzheide kommen. Laut „Bild“-Zeitung könnten Batterien für 300.000 Fahrzeuge im Jahr produziert werden.

Tesla

Tesla hat seine Modellpalette um einen SUV erweitert. Quelle: dpa

Größte Industrieansiedlung im Nachwende-Brandenburg soll die Elektroauto-Produktion der Firma Tesla in Grünheide werden. Vor knapp einem Monat hatte Tesla-Chef Elon Musk die Pläne öffentlich gemacht. Zunächst sollen 3000 Menschen dort arbeiten, später könnten es 8000 werden, heißt es aus Verhandlungskreisen. Das geländegängige „Model Y“ soll dort ab 2021 montiert werden.

Auf dem 300 Hektar großen Gelände hatte vor fast 20 Jahren schon BMW eine Autofabrik errichten wollen. Der Kaufvertrag für das Gelände soll noch bis Jahresende unterschrieben werden. Tesla, weltweit Pionier in der Herstellung von E-Autos, hatte in China nur ein Jahr für die Errichtung einer Fabrik benötigt – alle Beteiligten sind gespannt, wie schnell die deutschen Behörden im Fall Grünheide sind.

Dekra

Autonomes Fahren auf dem Dekra-Testzentrum Lausitzring r, Quelle: imago stock&people

Auf dem Lausitzring – einst eine legendäre Fehlinvestition des Landes – testet das Unternehmen Dekra heute Systeme für autonom fahrende Wagen. Der neue Mobilfunkstandard 5G spielt dabei eine wichtige Rolle –deshalb ist die Telekom mit an Bord. Die Autos sollen künftig untereinander kommunizieren, die Straßen kennen und selbstständig bremsen, wenn Fußgänger auf die Fahrbahn laufen.

