Brandenburg: Streit um ASP-Entschädigung geht in die nächste Runde

Potsdam

Der Streit um die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Brandenburg geht in die nächste Runde. Das Land müsse alle Möglichkeiten zur Unterstützung der Schweinehalter nutzen, forderte die Fraktion der Linken am Freitag in einer Mitteilung. Kritik übte die Fraktion an dem Umgang der Landesregierung mit der Frage nach den Entschädigungen für betroffene Schweinehalter.

Das Land wolle Mittel sparen und versuche die Verantwortung für die Förderprogramm daher auf den Bund abzuwälzen, fasste der agrarpolitische Sprecher der Linken-Fraktion, Thomas Domres die Kritik seiner Fraktion zusammen. Brandenburg habe zwar ein Förderprogramm aufgelegt, aber dieses decke nicht alle Kosten. „Anstatt 10 Euro Entschädigung brauchen die betroffenen Landwirte 25 Euro“, erklärte Domres auf MAZ-Anfrage. Es sei nun auch an der Landesregierung, eine Lösung für diese Diskrepanz zu finden: „Ja, der Bund muss sich stärker bei der ASP-Bewältigung engagieren. Aber nein: es ist nicht redlich so zu tun, als seien dem Land aus rechtlichen Gründen die Hände gebunden.“

Im Vorfeld hatte Brandenburgs Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne) auf die Verantwortung des Bundes verwiesen und gefordert, diese müsse weitergehende Förderprogramme für die Schweinehalter auferlegen. Dieser Darstellung widersprach Domres nun.

Bund und Land streiten um Zuständigkeiten

„Das Ministerium kann keine Gründe nennen, warum hier nur der Bund einspringen kann“, sagte Domres und verwies auf eine aktuelle Anfrage der Linken im Landtag. „Anscheinend hat das Land den Bund nicht einmal gebeten, entsprechende Landesförderrichtlinien bei der EU prüfen zu lassen.“ Offensichtlich sei der Hinweis auf EU-Recht vorgeschoben und „es sollen Landesmittel eingespart werden.“

Über die Frage, wer für die finanziellen Einbußen der Schweinehalter aufkommt, gibt es bereits seit Längerem Streit zwischen Bund und den betroffenen Ländern. Zuletzt forderten sich Ministerpräsident Woidke (SPD) und Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner (CDU) in einem Briefwechsel gegenseitig zu mehr Engagement auf.

Auslöser für diesen Disput war der Auftritt von Klöckners Staatssekretär Uwe Feiler (CDU) auf einer Agrarministerkonferenz in der vergangenen Woche. Feiler hatte in einer Telefonkonferenz vor Pressevertretern den Ländern vorgeworfen, diese riefen nur nach dem Bund, dabei seien die Länder zuständig für die Seuchenbekämpfung. Die Fachministerkonferenz bezeichnete Feiler, der im Brandenburger Wahlkreis 58 für den Bundestag kandidiert, als „rein politisch motiviert“, als Wahlkampfmanöver. Der Agrarminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus (SPD), nannte Feilers Auftreten „abartig“. Die Aufregung war groß.

Ein Jahr ASP in Brandenburg

Währenddessen fordert der Landesbauernverband mehr Unterstützung für betroffene Betriebe. „Wir sehen uns einer ausgewachsenen Krise gegenüber, die vielen meiner Berufskollegen die Existenz kosten könnte, wenn nicht sofort erfolgversprechende Maßnahmen ergriffen werden“, sagte LBV-Präsident Henrik Wendorff. Nötig seien Hilfsprogramme für Schweinhalter in den betroffenen Gebieten. Verluste aufgrund behördlicher Anordnungen müssten ausgeglichen werden.

Vor genau einem Jahr wurde der erste ASP-Fall in Deutschland registriert. Damals hatte ein Sparziergänger im Landkreis Spree-Neiße das erste infizierte Wildschwein entdeckt. Nach Angaben des Verbraucherschutzministeriums gibt es aktuell 1.622 bestätige Fälle der Tierseuche in Brandenburg.

Allein aus dem Kreis Oder-Spree wurden 809 bestätigte Fälle gemeldet. Im Landkreis Märkisch-Oderland gab es 272 Funde, in Stadtgebiet Frankfurt (Oder) 231, im Kreis Spree-Neiße 214 und im Landkreis Dahme-Spreewald 76. Weiter nördlich, im Kreis Barnim, wurden 19 ASP-Fälle registriert, in der Uckermark bislang ein Fall. Nach Worten von Staatssekretärin Anna Heyer-Stuffer ist nicht zu erwarten, dass der Seuchendruck aus Polen absehbar nachlässt.

Mitte Juli griff die Seuche erstmals in Deutschland auf Hausschweine in Nutzbeständen über - und zwar in Brandenburg. Labore hatten das Virus bei einem Bio-Betrieb mit 300 Tieren im Landkreis Spree-Neiße sowie bei einem Kleinsthalter mit zwei Tieren im Kreis Märkisch-Oderland nachgewiesen. Sämtliche Tiere in den beiden Beständen wurden getötet.

Die Afrikanische Schweinepest ist eine Virusinfektion, die für Wild- und Hausschweine meist tödlich endet. Für Menschen ist die Krankheit ungefährlich.

Von Gesa Steeger