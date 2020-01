Diese neuen Spezialitäten aus Brandenburg gibt es auf der Grünen Woche

Berlin

Auf der Grünen Woche in Berlin findet an diesem Montag der traditionelle Brandenburg-Tag statt. Dazu werden unter anderem Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) und Umweltminister Axel Vogel (Grüne) erwartet. Landwirte, Kommunen und Tourismusverbände wollen den Termin dafür nutzen, die internationalen Besucher auf regionale Produkte und Spezialitäten aufmerksam zu machen.

Das Land präsentiert sich mit erneut 70 Ausstellern diesmal völlig neu. Die traditionelle Brandenburg-Halle 21 A bei der Verbrauchermesse wurde einer „Frischzellenkur“ unterzogen, so Vogel. Die Halle, in der in den zurückliegenden rund 20 Jahren eine eher rustikal-bäuerliche Marktbuden-Atmosphäre herrschte, kommt nun moderner daher, mit viel Weiß und Rot, breiten luftigen Gängen und jeder Menge Holzpaneelen.

2019 sah die Brandenburg-Halle noch so aus. Quelle: Annette Riedl/dpa

Noch stärker als bisher soll in der Brandenburg-Halle die Regionalität von Produkten im Mittelpunkt stehen, vor allem aus dem Bio-Bereich. Es gibt drei größere Gastronomiebereiche, wo sich die Besucher stärken können. In einem Gläsernen Kochstudio sollen lokale Gastwirte, aber auch Prominente am Herd stehen und Gerichte mit regionalen Zutaten zubereiten. Die MAZ gibt einen Überblick, was Besucher dort erwartet:

Trendprodukt Hanf-Öl

Auf Einladung des Bundeslandwirtschaftsministeriums präsentiert sich die Bio-Ranch Zempow in der neuen Halle 27: Bei Wilhelm und Swantje Schäkel kann gesunder Hanf-Tee verkostet werden, mit und ohne Rosenblüten. Das Ehepaar informiert das Publikum über die alte Kulturpflanze, ihren Nutzen und stellt zahlreiche Produkte vor. „Das Öl ist besonders beliebt“, sagt Wilhelm Schäkel. „Der wertvolle Presskuchen, enthält viele Vitamine und Mineralstoffe und ist ein Supereiweißlieferant. Deshalb ist es ein Lieblingsprodukt amerikanischer Muckibuden“, sagt Schäkel.

Schmorkohl aus recycelbaren Dosen

Zu den alten Hasen auf der Grünen Woche gehört das Dreistern-Unternehmen aus Neuruppin. der Konservenhersteller ist bereits zum 7. Mal dabei. Seit über 20 Jahren produziert das Unternehmen in Neuruppin. Hausmacher-Eintöpfe und Hausmachermalzeiten präsentieren sich in neuem Design. Für die Besucher ist u.a. Schmorkohl im Angebot – warm aus dem Topf und ausnahmsweise nicht aus der Dose, auf die Vertriebsmanager Markus Baum besonders stolz ist: „Sie haben eine Easy-Lift-Griffmulde und sind zu 100 Prozent recyclingfähig.“

Stachelbeerlikör aus Wittstock , Gin aus Kloster Zinna

Einen Gin als Hommage an den alten Fritz bietet die Süßmost- und Weinkelterei Hohenseefeld an. Quelle: Nadine Pensold

Zu den Neulingen auf der Messe gehört in diesem Jahr die Wittstocker Likörmanufaktur von Thomas und Andreas Krieglstein. Bekannt geworden ist das junge Unternehmen durch den Rosenlikör, den Vater und Sohn extra für die Landesgartenschau kreiert hatten. Für die Grüne Woche ist es nun ein Stachelbeerlikör, aber auch Himbeer-, Cassis- und Brombeer-Chili-Likör stehen zum Probieren bereit. Einen Gin made in Kloster Zinna bietet seit kurzem die Süßmost- und Weinkelterei Hohenseefeld an. Den Neuling im Sortiment präsentieren sie natürlich auf der Grünen Woche.

Schoko-Likör und Frucht-Buttermilch aus Dahme-Spreewald

Der Erdbeer-Edel-Likör gehört zum neuen Sortiment der Brennerei Sellendorf. Quelle: Friedrich Bungert

Uwe Engelmann, Vertriebsleiter der Bestenseer Firma Landkost-Ei, bietet ebenfalls Hochprozentiges: Auf der Messe können die Neuheiten Eierlikör-Pralinen und Schokolikör verkostet werden. Annette und René Diebow von der Brennerei Sellendorf haben neben ihren Klassikern wie Obstbränden und der „Gurke im Kornbett“ in diesem Jahr einen neuen Erdbeer-Edel-Likör und eine Kirsch-Spirituose mit im Gepäck bei der Grünen Woche.

Neu am Stand von Landkost-Ei aus Bestensee sind Pralinen und ein Schokolikör. Besonders beliebt bei den Messebesuchern ist allerdings die Eierlikörbowle. Quelle: Nadine Pensold

Auch Käseliebhaber kommen auf ihre Kosten. Bei der Gläsernen Molkerei Münchehofe stehen gleich mehrere Teller mit gewürfeltem Kümmel-, Bockshornklee-, Rosa-Pfeffer-, Raclette- und Schlosskäse parat. Neben zahlreichen Käse- und Joghurt-Sorten haben Karina Rütz, Yvonne Bodach und Sabrina Glass in diesem Jahr auch eine Neuheit mit auf der Grünen Woche dabei: Fruchtbuttermilch mit Zitrone- oder Himbeer-Geschmack.

Karina Rütz, Yvonne Bodach und Sabrina Glass (v.l.) von der Gläsernen Molkerei Münchehofe. Quelle: Nadine Pensold

Prämierte Pralinen und tierversuchsfreie Kosmetik aus Potsdam

Dieses Jahr auch zum ersten Mal mit dabei: Die Konditorei „Krümelfee“, ein Café aus der Potsdamer Innenstadt. Oberbürgermeister Mike Schubert lobte die Köstlichkeiten des Unternehmens, das als „eines der 150 besten Cafés Deutschlands“ ausgezeichnet wurde. Von der Praline bis zur Hochzeitstorte ist auf der „ Grünen Woche“ alles dabei.

Ebenfalls neu am Potsdam-Stand: Das Kosmetik-Unternehmen „Aideon“. Mit ihren Produkten auf Basis der in der „Ölmühle an der Havel“ hergestellten Öle bieten die Aussteller pflanzliche und tierversuchsfreie Kosmetik aus der Landeshauptstadt an.

Auch aus der Landeshauptstadt gibt es zahlreiche neue Produkte auf der Grünen Woche. Quelle: Johanna Apel

Stimmungsaufhellende Getränke und Fontane-Gugelhupf

Mit „Kumema“ wird Potsdam erstmals von einem Unternehmen vertreten, das sich auf stimmungsaufhellende Getränke spezialisiert hat. Ingwer, Passionsblume und viele andere Zutaten stecken in den vitaminreichen Säften des Start-Up-Unternehmens.

Die Erzeugergemeinschaft „Potsdamer Stadtrandbienen“ mit drei Mitgliedern aus Paaren und Uetz stellt verschiedene Honigsorten vor, auch Waldhonig. Als spezielle Messekreation wurden Nuss-in-Honig-Pralinen entwickelt. Der fast schneeweiße Rapshonig ist dafür eine ungewöhnliche Erscheinung.

Der 200. Geburtstag Theodor Fontanes inspirierte den Lavendelhof Marquardt, neben Lavendelprodukten, Himbeer-Rosen-Likör und Fruchtaufstrichen auch einen „Fontane-Gugelhupf“ anzubieten.

Der Lavendelhof Marquardt bietet einen „Fontane-Gugelhupf“ an. Quelle: Johanna Apel

