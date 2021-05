Potsdam

In Brandenburg können sich ab sofort auch unter 60-Jährige freiwillig in Arztpraxen mit dem Wirkstoff des Herstellers Astrazeneca gegen das Coronavirus impfen lassen. Das Brandenburger Impfkabinett habe dies gebilligt, teilte das Innenministerium am Dienstag mit. Das bedeutet, in Brandenburg kann jetzt jeder Über-18-Jährige sich um einen Impftermin kümmern. Doch wie geht das?

Impfung bei Hausärzten

Wichtig ist: Die Terminvereinbarung für Astrazeneca-Impfungen bei unter 60-Jährigen findet ausschließlich über die Hausärzte direkt statt. Wer sich impfen lassen will, kontaktiert einen der impfenden Ärzte in Brandenburg – das kann oft auch der eigene Hausarzt sein. Eine Liste der impfenden Brandenburger Pilotpraxen mit Kontaktdaten ist im Netz zu finden. E-Mail-Adressen sind aber oft auch direkt über die Websiten abrufbar.

Wer sich impfen lassen will, sollte sich auf Warteliste setzen lassen

Viele Ärzte bieten eine Terminvereinbarung über eine Warteliste an. Anmelden kann man sich entweder telefonisch oder – was viele Praxen bevorzugen – über E-Mail. Angegeben werden sollte der vollständige Name, das Geburtsdatum sowie eine E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Manche Ärzte bieten auch über ihre Website die Möglichkeit an, sich auf digitale Wartelisten einzutragen.

Die Praxen kontaktieren daraufhin die Patienten auf der Warteliste von sich aus, wenn sich ein Termin ergibt. Zum Impftermin müssen mitgebracht werden:

ein Aufklärungsbogen und eine Einwilligungserklärung

ein Anamnesebogen

Impfausweis und Versichertenkarte

Der Termin für die Zweitimpfung wird nach der Erstimpfung in der Praxis vereinbart. Bei Astrazeneca beträgt der empfohlene Abstand zwischen den beiden Impfungen zwölf Wochen.

Von MAZonline