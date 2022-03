Potsdam

Das umweltrechtliche Genehmigungsverfahren für die Tesla-Elektroautofabrik in Grünheide (Oder-Spree) ist abgeschlossen. Das zuständige Landesamt für Umwelt (LfU) hat die schon länger erwartete finale Genehmigung ausgesprochen. Offiziell ist sie nach MAZ-Informationen aber noch nicht. Sie muss erst noch unterzeichnet werden. Das dürfte am Freitag um 15.30 Uhr geschehen.

Offizielle Verkündung in der Staatskanzlei ist am Freitag geplant

Die Staatskanzlei verschickte am Donnerstagvormittag eine Einladung zu einer Pressekonferenz. Darin heißt es: „Das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren für die E-Auto- und Batteriefabrik des US-Unternehmens Tesla im brandenburgischen Grünheide (Mark) steht kurz vor dem Abschluss.“ Erwartet werden Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) und Umweltminister Axel Vogel (Grüne), in dessen Haus das komplizierte Genehmigungsverfahren in den vergangenen zwei Jahren bearbeitet wurde. Offiziell äußerte sich niemand aus der Landesregierung zum Stand des Verfahrens.

Erwartet werden auch Grünheides Bürgermeister Arne Christiani und der Erste Beigeordnete des Landkreises Oder-Spree, Sascha Gehm, sowie Ulrich Stock vom LfU. Seine Abteilung war für das Genehmigungsverfahren verantwortlich.

Die Genehmigung soll laut gut informierten Kreisen mehrere hundert Seiten umfassen, mit Anhang sollen es sogar mehrere tausend Seiten sein. Von 65 Aktenordnern ist die Rede. Wie es weiter heißt, enthält die Genehmigung „eine Menge Auflagen“, was bei einem Projekt dieser Größenordnung allerdings zu erwarten gewesen sei.

Zwei Jahre zwischen Baubeginn und Genehmigung

Der Bescheid bedeutet nicht, dass Tesla nun sofort mit der Autoproduktion beginnen kann. Vor der Inbetriebnahme der Anlage müssten noch weitere Voraussetzungen erfüllt und Nachweise erbrach werden. Erwartet wird ein ganzes Bündel umweltrechtlicher Auflagen, die der Elektroautobauer umsetzen muss, ehe das erste Auto vom Typ Model Y in Grünheide vom Band läuft. Der Abnahmeprozess könnte mehrere Wochen dauern.

Zwar sind schon rund 1000 Model Y in Grünheide produziert worden, allerdings nur im Rahmen einer Probeproduktion. Die Autos durften bisher nicht verkauft werden.

Bauzeit in Grünheide: Weniger als zwei Jahre

Die Vorbereitungen für den Bau der Fabrik in Grünheide begannen im Februar 2020 mit der Abholzung einer Kiefernholzplantage. Die eigentlichen Bauarbeiten mit der Fundament-Vorbereitung starteten im Mai 2020. Damit hat der Bau der Fabrik weniger als zwei Jahre gedauert.

Das Projekt war von Verzögerungen und Rückschlägen begleitet. Tesla-Chef Elon Musk hatte den Produktionsstart für Juli 2021 angepeilt. Das klappte bekanntlich nicht, was unter anderem auch daran lag, dass Tesla während des Baus die Antragsunterlagen mehrfach überarbeitete und änderte. So entsteht parallel zur Autoproduktion eine Batteriefertigung, die sich aber noch im Rohbau befindet.

Naturschützer und Anwohner befürchten negative Konsequenzen für die Umwelt, sie halten auch die Wasserversorgung für gefährdet. Tesla hatte diese Bedenken stets zurückgewiesen. In einem Gerichtsstreit über zusätzliche Wasserförderung im Wasserwerk Eggersdorf, das auch Tesla beliefert, steht am Freitag eine mündliche Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) an.

Von MAZ online/igo