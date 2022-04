Potsdam

Auch im Sommer kann der Besuch einer Therme großen Spaß bereiten. Dafür muss man auch gar nicht in die Ferne schweifen – in der Mark gibt es zahlreiche Thermen und Saunawelten, die zum erholen einladen. Die MAZ hat zehn davon rausgesucht:

1. Steintherme Bad Belzig

Im schönen Fläming lässt es sich in der Bad Belziger Steintherme herrlich entspannen. Den Besucher erwarten vielfältige Verwöhnbereiche und ein besonders natürliches Heilmittel: Die jodhaltige Thermalsole. Die Steintherme ist Deutschlands jüngstes Thermalsole-Heilbad. Die jodhaltige Sole hat einen Salzgehalt von etwa 20 Prozent – fast wie im Toten Meer. Sie kommt mit einer Temperatur von 30 Grad aus 775 Metern Tiefe empor gesprudelt und wird für die Badebecken in verdünnter Form aufbereitet.

Öffnungszeiten: täglich 10 bis 21 Uhr, in den ausgewiesenen Bereichen gilt eine Empfehlung zum Tragen einer Maske.

Eintritt: Tageskarte für die Badewelt 22 Euro für Erwachsene, 9 Euro für Kinder; drei Stunden Bade- und Saunawelt 28 Euro für Erwachsene, 13 Euro für Kinder; Tageskarte Bade- und Saunawelt 33 Euro für Erwachsene, 17 Euro für Kinder

2. Fontane Therme Neuruppin

Im zertifizierten Heilwasser schweben, auf Deutschlands größter schwimmender Seesauna schaukeln und sich anschließend direkt im Ruppiner See abkühlen: Das alles geht nur in der Fontane Therme in Neuruppin. Bei vier Wasserflächen, acht Themensaunen, zwei Duschstraßen mit Lichteffekten sowie einer Eisgrotte bleiben keine Wellness-Wünsche offen. Die Seesauna ist mit einer Gesamtfläche von 400 Quadratmetern übrigens die größte ihrer Art in Deutschland.

Öffnungszeiten: täglich 12 bis 22 Uhr, Tickets sind nur online über die Website buchbar.

Eintritt: Tageskarte 85 Euro, Abendtarif (18 bis 22 Uhr) 30 Euro.

3. Spreewald Therme Burg:

Der Salzgehalt im Intensivsole-Becken in der Spreewald-Therme liegt bei 8 Prozent - das erlaubt es den Badenden, im Wasser fast zu schweben. (Foto: Spreewald Therme GmbH/Yves Sucksdorff)

In der Spreewald Therme, einem Sole-Thermalbad, wird das Thermalwasser aus 1 350 Metern Tiefe gefördert – die Quelle befindet sich direkt auf dem Gelände. Mit 240 Gramm Salzgehalt pro Liter gehört das Wasser zu den reichhaltigsten Solen der ganzen Region. Die Spreewälder Holzbadewannen in Form eines Kahnes sind ebenso eine Besonderheit wie die Sole-Inhalation in großen Gurkenfässern.

Öffnungszeiten: täglich 9 bis 22 Uhr, freitags bis 24 Uhr; Heiligabend bis 16 Uhr, Silvester bis 20 Uhr

Eintritt: Tageskarte Solebad 30 Euro für Erwachsene, 15 Euro für Kinder (bis 9 Jahre), Tageskarte Solebad und Saunagarten 35 Euro (je einen Euro mehr samstags, sonntags und feiertags), es gibt auch Stundentarife

4. Therme Bad Saarow

Blick in die Therme Bad Saarow. (Foto: Therme Bad Saarow)

Ein ganzheitliches Wohlfühl- und Gesundheitserlebnis mit der größten zusammenhängenden Thermalsolefläche in Mittel- und Norddeutschland bietet die Saarow Therme in Bad Saarow. Ein traumhafter Blick in den Kurpark und auf den Scharmützelsee, lassen ganz schnell den Alltagsstress vergessen. Besonders exklusiv: Das Original Bad Saarower Naturmoor. Es ist reich an wertvollen Mineral- und Nährstoffen und nur in der Saarowtherme zu finden.

Öffnungszeiten: So-Do: 10 - 21 Uhr, Fr & Sa: 10 - 23 Uhr

Eintritt: Tageskarte Thermalbad 27,50 Euro, Tageskarte Sauna 32,50 Euro, Kombi-Tageskarte 37,50 Euro

5. Havel-Therme in Werder

Alles begann mit dem Traum von einem eigenen Hallenbad – doch er wurde für Werder (Havel) zeitweise zum Alptraum. Doch das ist mittlerweile Schnee von gestern, seit einem Jahr erfreut sich die Therme einer stetig wachsenden Beliebtheit: „Einen Kurzurlaub wie am Mittelmeer“ will die Havel-Therme bieten. Maurisch-andalusische Innenarchitektur mit Palmen, Pools und Planschbecken, Saunen, Superrutsche und Solebecken sowie Panoramablick auf den Großen Zernsee.

Öffnungszeiten: Täglich 09:00-24:00 Uhr, Freitag & Samstag 09:00-02:00 Uhr, Familienbad: Täglich 09:00 - 21:00 Uhr, Mittwoch Frühschwimmen ab 07:00 Uhr.

Eintritt: Tageskarte 32,50 Euro zzgl. 5,00 Euro für Saunanutzung, zzgl. 2,50 Euro auf alle Eintrittspreise an Wochenenden, Feiertagen, Brandenburger Weihnachts- und Winterferien sowie für Gutscheine. Tageskarte Erwachsene im Familienbad: 5 Euro, Kinder 4 Euro

6. Naturtherme Templin

Das 10. 000 Quadratmeter große Thermalsolebad in Templin. (Foto: Therme Templin)

Das Thermalsolebad Naturtherme Templin bietet auf etwa 10. 000 Quadratmetern eine weiträumige Erlebniswelt mit einer großzügigen Badelandschaft inklusive zahlreicher Attraktionen, einem fantasievoll gestalteten Saunabereich sowie einem modernen Wellness- und Therapiezentrum. Wasserratten, Saunafreunde und alle Gesundheitsbewussten finden hier ihre persönlichen Freiräume.

Die Naturtherme Templin ist wegen Umbaus bis 30. Juni 2022 geschlossen.

Öffnungszeiten: täglich 9 bis 21 Uhr

Eintritt: Tageskarte Solebad 24 Euro für Erwachsene, 14,50 Euro für Kinder (4 bis 14 Jahre), Tageskarte Solebad/Sauna 28 Euro für Erwachsene, 18 Euro für Kinder (4 bis 14 Jahre), es gibt auch Stundentarife

7. Kristall-Saunatherme Ludwigsfelde

In der Kristalltherme Ludwigsfelde kommt Urlaubsfeeling auf. (Foto: Kristalltherme)

In der textilfreien Kristall-Saunatherme vermitteln echte Palmen, Bananen- und Zitronenbäume sowie azurblaues Wasser ein Urlaubsgefühl wie in Europas Süden. Eine Poolbar mitten im Thermal-Sole-Becken hält außerdem eine große Auswahl an leckeren Cocktails und Softdrinks bereit.

Öffnungszeiten: So - Do von 9-22 Uhr, Freitags und Samstags: 9 - 23 Uhr.

Eintritt: Tageskarte: 37 Euro für Erwachsene, 22,50 Euro für Jugendliche (6 bis 15 Jahre), 6,50 Euro für Kinder unter 6 Jahren.

8. Kristall Kur- und Gradier-Therme Bad Wilsnack

Die Kristalltherme Bad Wilsnackgehört zu den bleibtesten Bädern Brandenburgs. (Foto: Andreas König)

Drei Innenbecken – teils mit Massagedüsen, Sprudelsitzbänken und Schwallwasserduschen ausgestattet – mit Solekonzentrationen von anderthalb bis fünf Prozent laden in der Bad Wilsnacker Therme zum Regenerieren ein. Einmalig in Brandenburg ist der Salzsee mit 24 Prozent Solegehalt, in welchem man völlig entspannt auf dem Wasser schweben kann.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag von 9 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 9 bis 23 Uhr

Eintritt: Tageskarte 31,50 Euro für Erwachsene, 17 Euro für Jugendliche (6 bis 15 Jahre), 3 Euro für Kinder unter 6 Jahren

9. Fläming-Therme in Luckenwalde

Das Freizeitbecken der Fläming-Therme Luckenwalde. (Foto: Elinor Wenke)

Ob sportlich ambitionierter Schwimmer, freizeitorientierte Familie oder entspannungssuchender Gast, in der Fläming-Therme ist für jeden Besucher was dabei. Außerdem einzigartig: Die Fläming-Therme beherbergt Deutschlands einzige Karpatensauna aus urigem Holz und besonderer Saunaatmosphäre: Bei 80 Grad gibt es Birkenreisig-Aufgüsse mit original Reisigruten aus den Karpaten.

Öffnungszeiten: täglich 10 bis 22 Uhr, Heiligabend und 1. Weihnachtsfeiertag geschlossen, 2. Weihnachtsfeiertag 10 bis 22 Uhr, Silvester 10 bis 16 Uhr. Montags Damensauna.

Eintritt: Tageskarte Freizeitbad 14,60 Euro für Erwachsene, 10,40 Euro für Kinder und Jugendliche (bis 15 Jahre); Tageskarte Sauna (inkl. Freizeitbad) 23,60 Euro für Erwachsene, 14,90 für Kinder und Jugendliche (bis 15 Jahre); es gibt auch Tarife ab 2 Stunden

10. Saunadorf van Almsick in Leuthen

Blick ins Saunadorf van Almsick. (Foto: Saunadorf)

Keine Therme aber eine der romantischsten Saunaanlagen Brandenburgs und deshalb auch Teil dieser Liste ist das Saunadorf van Almsick in Leuthen. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Spreewald und ist umgeben von riesigen Feldern und lieblichen Wäldern. Seine märchenhaft anmutenden Parkanlage wurde 1995 auf einem ehemaligen Acker angelegt und beherbergt 4 000 Pflanzen. Über Ostern (vom 14. - 18. April) ist das Saunadorf nicht geöffnet.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 14 bis 22 Uhr, Samstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag 11 bis 20 Uhr

Eintritt: Tageskarte 35 Euro, vier Stunden 29 Euro, drei Stunden 25 Euro

Von MAZonline