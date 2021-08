Potsdam

Während bundesweit die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen steigt, ist die Lage in Brandenburg entspannt. „Im Vergleich zur Situation vor einem Jahr, als im Oktober die Fallzahlen stiegen, erleben wir jetzt in den Krankenhäusern einen großen Unterschied“, sagte Michael Jacob, Geschäftsführer der Landeskrankenhausgesellschaft, der MAZ. „Die Fallzahlen steigen zwar auch, aber erkennbar langsamer.“ Die Situation in den Krankenhäusern sei dagegen seit Wochen relativ stabil. „Das war vor einem Jahr anders“, sagte Jacob.

Die Zahl der bundesweit auf Intensivstationen behandelten Covid-19-Patienten ist am Sonntag in der vierten Corona-Welle erstmals wieder über 1000 gestiegen. Im Divi-Register-Tagesreport wurden 1008 Covid-19-Patienten auf Intensivstation gemeldet, 485 davon mussten beatmet werden. Der Tiefstand vor dem Aufflammen der vierten Welle hatte bei 354 im Report vom 22. Juli gelegen, seither nimmt die Belegung wieder zu.

Doppelt so hohes Risiko durch Delta-Variante

Knapp jeder zehnte derzeit auf Intensivstation behandelte Covid-19-Patient ist den Daten zufolge 30 bis 39 Jahre alt, knapp jeder fünfte 40 bis 49 Jahre. Die 50- bis 59-Jährigen stellen gut ein Viertel der Patienten, die 60- bis 69-Jährigen gut ein Fünftel. Zumeist sind Ungeimpfte von schweren Verläufen und Todesfällen betroffen.

Das Risiko für eine Krankenhauseinweisung ist bei der derzeit vorherrschenden Delta-Variante des Virus etwa doppelt so hoch wie bei der ursprünglichen Alpha-Variante. Das zeigt eine Untersuchung der Universität Cambridge anhand von 40 000 Patientendaten. Unter den Fällen waren nur 1,8 Prozent vollständig Geimpfte, was die Forscher als Bestätigung für den wirksamen Schutz der Impfstoffe werten.

Cottbuser Klinikum: Alle Patienten ungeimpft

Am größten Brandenburger Krankenhaus, dem Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum, werden derzeit vier Corona-Patienten behandelt, wovon drei auf der Intensivstation liegen. Sie seien im Alter zwischen 40 und 75 Jahren, teilte eine Sprecherin mit. Alle vier seien ungeimpft. Am Potsdamer Klinikum Ernst-von-Bergmann gibt es derzeit nur drei Covid-Patienten auf der Normalstation. Auch hier werden die Patienten tendenziell jünger. Gerade bei der älteren Bevölkerung, die eine hohe Impfquote aufweise, gebe es im Klinikalltag nur noch ganz sporadische Fälle.

Es deute alles darauf hin, dass dies eine Folge der Corona-Schutzimpfungen ist, sagte Michael Jacob. „Die Gruppe der Hochaltrigen ist relativ gut durchgeimpft. Derzeit sind vor allem jüngere Altersgruppen von Infektionen betroffen, die ein geringeres Risiko haben, schwer zu erkranken“, erklärte er.

Auf Inzidenz alleine kommt es nicht an

Daraus gleich einen langfristigen Trend abzuleiten, sei jedoch schwierig. „Niemand weiß, wie sich die Situation in ein paar Wochen oder Monaten darstellt. Die Pandemie ist noch nicht vorbei und es ist wichtig, dass die Impfquote in Brandenburg noch deutlich erhöht wird, zum Schutz für alle, aber auch zum Schutz für sich selbst“, sagte Jacob.

Jacob begrüßte, das zur Beurteilung der Corona-Krise nicht mehr alleine auf den Inzidenzwert geschaut werden soll. Dieser habe angesichts der steigenden Impfquote an Bedeutung verloren. „Nicht auf einen Indikator wie die Inzidenz allein kommt es an, sondern auch auf andere Faktoren wie die Bettenbelegung und die Situation auf den Intensivstationen, insbesondere auch die Beatmungspatienten“, sagte er.

Von Torsten Gellner