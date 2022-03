Potsdam

Ukrainische Kinder und Jugendliche sollen zeitnah an Brandenburger Schulen unterrichtet werden. Soweit der Konsens. Doch über die Frage, nach welchem Lehrplan und in welcher Sprache die Kinder unterrichtet werden sollen, gibt es durchaus unterschiedliche Auffassungen.

So forderte die ukrainische Generalkonsulin Iryna Tybinka vergangene Woche von der Kultusministerkonferenz, dass ukrainische Schüler in Deutschland nach dem ukrainischen Lehrplan unterrichtet werden sollen. Dafür nannte sie vier Gründe:

„1. Es geht nur um einen vorübergehenden Aufenthalt. Wir hoffen, dass die Kinder spätestens in einem Jahr zurückkehren könne. 2. Die Kinder brauchen Kontinuität beim Bildungsprozess. 3. Die nationale Identität soll aufrecht erhalten werden. Ukrainische Kinder sollen weiterhin ihre Sprache, Geschichte und Kultur lernen. 4. Zusätzlicher psychischer Druck und Stress muss vermieden werden.“ Die Konsulin befürchtet offenbar auch, dass den Kindern ein falsches, zu Russland-freundliches Geschichtsbild vermittelt werden könnte.

Schulpflicht nach sechs Wochen

Die Schulpflicht für die ukrainischen Kinder und Jugendlichen gilt nach sechs Wochen für diejenigen, die in einer Stadt oder in einem Landkreis aufgenommen werden. Für alle, die in einer Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht werden, gilt die Schulpflicht spätestens nach drei Monaten.

Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hatte die Beschulung der ukrainischen Kinder vorige Woche grob skizziert. Sie sollen in Förderkursen und Vorbereitungsgruppen Deutsch lernen, um am Unterricht teilnehmen zu können.

Ernst räumte allerdings ein, dass der Unterricht bei mangelnden deutschen Sprachkenntnissen zunächst auch auf Ukrainisch und mit entsprechenden Lehrmitteln stattfinden könnte. Dies sei besser als kein Unterricht.

Auf Nachfrage teilte das Ministerium mit, man prüfe derzeit die Möglichkeiten, „Kindern und Jugendlichen auch ein herkunftssprachliches Angebot zu unterbreiten“. Wann gegebenenfalls Willkommensklassen in Brandenburg starten, ist demnach unklar. Vieles hängt derzeit noch von den Schul-Eingangsuntersuchungen ab, die die Kinder durchlaufen müssen. Das ist Aufgabe der Landkreise und örtlichen Gesundheitsämter.

Ukrainische Kinder nutzen digitale Angebote

„Wir alle wissen nicht, wie lange ukrainische Schülerinnen und Schüler in Brandenburg bleiben werden. Fest steht, dass es wichtig ist, möglichst schnell Unterrichtsangebote zu schaffen, um den Kindern und Jugendlichen nach den traumatischen Erfahrungen von Krieg und Flucht Sicherheit und Struktur zu geben“, sagt Petra Budke, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag. Sie findet, dass sich eine gelebte Willkommenskultur an den Schulen und ein ukrainisches Unterrichtsangebot gegenseitig ergänzen sollten. Sie verweist darauf, dass es in der Ukraine etablierte digitale Bildungsangebote gibt, die Kinder von hier aus nutzen könnten. Die elektronische Verfügbarkeit ukrainischer Lehrmaterialien sei ein „unschätzbarer Vorteil“, so Budke.

Der Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW, Günther Fuchs, kann die Forderung nach einem ukrainischen Unterricht zwar nachvollziehen, ob dies flächendeckend umgesetzt werden könne und sinnvoll sei, müsse man aber sehen. „Die Kinder haben Traumatisches erlebt. Wichtig ist, dass wir sie jetzt nicht stressen und dass sie zur Ruhe kommen. Die Diskussion über einen rein ukrainischen Unterricht finde ich etwas theoretisch“, sagt er.

Schulsozialarbeiter und Psychologen fehlen

Man müsse sich auch darauf einstellen, dass der Krieg länger dauern könne, so Fuchs. „Dann wäre es schon äußerst sinnvoll, wenn die Kinder rasch die deutsche Sprache lernen.“ Dennoch könne er sich vereinzelt ukrainisch-sprachige Lerngruppen vorstellen. Aber flächendeckend dürfte ein solches Angebot schwer realisierbar sein. Zumal die Flüchtlingsfamilien nicht gleichmäßig aufs Land verteilt sind, da viele von ihnen privat unterkommen. „Es wird Hotspots geben, in denen Schulen überproportional viele ukrainische Schüler integrieren müssen“, so Fuchs.

Er sieht generell eine gewaltige Herausforderung auf die Schulen zukommen. „Wir dürfen ja nicht vergessen: Corona ist noch nicht vorbei“, sagt er. Der Krankenstand unter den Pädagogen sei hoch. „Fakt ist: Es fehlen Schulsozialarbeiter und Psychologen, die sich um die Kinder mit ihren besonderen Bedürfnissen kümmern können.“

„Wir dürfen die Kinder nicht isolieren“

Auch Jens Graf Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebund Brandenburg, kann die Forderung die Kinder nach ukrainischem Lehrplan zu unterrichten nachvollziehen. „Für ein paar Monate wäre das vielleicht eine Lösung. Aber sobald sich abzeichnet, dass die Kinder über längere Zeit hierbleiben, ist das keine Option. Schule ist ein wichtiger Ort der Integration.“

Kathrin Dannenberg, Bildungsexpertin der Linksfraktion im Landtag, hält es für wünschenswert, wenn ukrainische Lehrkräfte an Brandenburgs Schulen eingesetzt würden. Die Einrichtung rein ukrainischer Lerngruppen hält sie dagegen für einen Irrweg. „Wir können die Kinder doch nicht isolieren und nur auf Ukrainisch unterrichten“, sagt sie. „Es ist wichtig, dass die Kinder Deutsch lernen, um sich verständigen zu können.“

Von Torsten Gellner und Lena Köpsell