Potsdam

In Brandenburg können knapp drei Monate vor der Landtagswahl in Brandenburg die AfD und die Grünen in der Wählergunst stark zulegen. Dies zeigt der am Dienstag veröffentlichte neue Brandenburg-Trend des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap im Auftrag des RBB-Fernsehmagazins „ Brandenburg Aktuell“ und Antenne Brandenburg.

Die AfD gewinnt demnach gegenüber der jüngsten Umfrage von infratest dimap im April 2 Prozentpunkte hinzu und wäre mit 21 Prozent stärkste Kraft. Die Grünen erreichen laut der Umfrage ein Plus von 5 Prozentpunkten und kämen auf 17 Prozent.

Wenn am Sonntag Wahl wäre, hätte das regierende rot-rote Lager laut der Umfrage keine Mehrheit mehr. Danach erzielte die SPD mit 18 Prozent (minus 4 Punkte) Platz zwei. Gefolgt von der CDU (minus 3 Punkte) gleichauf mit den Grünen bei 17 Prozent und die Linke bei 14 Prozent (minus 2 Punkte). Die FDP käme mit konstant 5 Prozent ebenfalls in den Landtag.

Wenn Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) allerdings direkt gewählt werden könnte, läge er laut der Umfrage mit 48 Prozent vorn. Sein CDU-Herausforderer Ingo Senftleben könnte nur mit 11 Prozent rechnen. Und den AfD-Spitzenkandidaten Andreas Kalbitz wünschten sich nur 8 Prozent der Befragten als Regierungschef.

Bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der „Bild“-Zeitung Ende Mai waren CDU und AfD gleichauf mit 20 Prozent vorn. Die SPD landete mit 19 Prozent dahinter. Die Linke erreichte 18 Prozent, die Grünen 12 und die FDP 5 Prozent.

Von MAZonline