Potsdam

Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) prüft nach eigenen Angaben, ob die Klimaschutzziele des Landes doch in ein Klimaschutzgesetz überführt werden. Hintergrund ist ein ziemlich vernichtendes Zwischengutachten zu den bisherigen Klimaschutzmaßnahmen des Landes. Das Papier des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) kommt zu dem Schluss, dass ohne Umsteuern das Ziel Klimaneutralität bis 2045 nicht zu erreichen ist. Statt dass Emissionen sinken, stagnieren sie seit Jahren.

Vogel hatte ein Klimaschutzgesetz bisher abgelehnt und stattdessen auf einen Klimaschutzplan gesetzt, der verbindliche Maßnahmen, Zwischenschritte und Ziele enthalten soll. Ein Gesetz hätte dagegen einen viel verbindlicheren Charakter. Der Staat könnte auf Einhaltung der Ziele verklagt werden.

Experten hatten deswegen von Vogel ein solches Gesetz gefordert. Dessen bisherige Weigerung hatte auch zu einer inzwischen abgewiesenen Klage von Umweltaktivisten vor dem Bundesverfassungsgericht geführt.

Klimaschutzminister Vogel sprach am Sonntag von einem deutlichen Warnsignal. Die Ergebnisse des Zwischenberichts machten die „enorme Handlungslücke beim Klimaschutz in Brandenburg deutlich“, sagte er. „Ohne massives Umsteuern in allen treibhausgasemittierenden Sektoren kann Brandenburg das Klimaneutralitätsziel nicht bis 2045 erreichen.“

Auch Energiestrategie soll überprüft werden

Alle relevanten Strategien des Landes müssten daher aus Klimaschutzsicht auf den Prüfstand gestellt und entsprechend nachgeschärft werden, wenn „wir es mit dem Klimaschutz wirklich ernst meinen“, sagte Vogel. Das darf als Ansage an Wirtschafts- und Energieminister Jörg Steinbach (SPD) gewertet werden, in dessen Haus gerade an der Energiestrategie 2040 gearbeitet wird.

Vogels Ministerium arbeitet seit vergangenem Jahr an einem Klimaplan, der konkrete und verbindliche Einsparziele für die verschiedenen Sektoren beinhalten soll. Vogel lässt nach eigenen Worten prüfen, ob und in wieweit die Maßnahmen dieses Plans in ein Klimaschutzgesetz überführt werden.

Weniger Treibhausgase wegen Corona

Daneben arbeitet das Ministerium an einer Klimaanpassungsstrategie. Damit soll auf die bereits spürbaren Folgen des Klimawandels wie Unwetter und Dürren reagiert werden.

Über praktisch alle Sektoren wie Energie, Wirtschaft, Wohnen oder Verkehr hinweg sind die Versuche, Treibhausgase zu reduzieren, gescheitert. Einsparungen wurden bisher nur mit dem Ausstieg aus der Baunkohleverstromung erzielt, in dessen Vorbereitung Kraftwerksblöcke in Jänschwalde in eine Reserve überführt wurden. Außerdem sorgte die Corona-Pandemie zu einer vorübergehenden Reduzierung von Treibhausgasen.

Laut Gutachten dominiert der Sektor Energiewirtschaft mit rund 60 Prozent noch immer die Gesamtemissionen Brandenburgs, gefolgt von der Industrie mit einem Ausstoß von knapp 15 Prozent, dem Verkehrssektor mit etwa 10 Prozent und einem Anteil des Gebäudesektors von etwa 8 Prozent an den Emissionen.

Von Torsten Gellner