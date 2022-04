Baruth/Potsdam

Die angekündete Schließung des traditionsreichen Mineralwasser-Produzenten Urstromquelle in Baruth/Mark hat in Brandenburg Bestürzung und Unverständnis ausgelöst. Hintergrund der Entscheidung sind die wegen des Krieges in der Ukraine gestiegenen Energiekosten und das verbundene Ausbleiben von Großaufträgen. Von der Insolvenz der Firma sind 225 Beschäftigte betroffen.

In der Landespolitik wurde die Sorge geäußert, dass aufgrund der zu erwartenden Preisexplosion auf dem Energiemarkt auch andere Unternehmen in ihrer Existenz bedroht sein können.

Die Schließung sei nur „ein Vorzeichen“, was auf Brandenburgs Wirtschaft und die Menschen zukommen werden, sagte Linken-Landes- und Fraktionschef Sebastian Walter der MAZ. Er forderte einen „Notfallfonds“ für die Wirtschaft im Land, um die steigenden Energiepreise abzufedern. Die steigenden Preise seien nicht nur Folge des Krieges, sondern auch von massiver Spekulation der Stromkonzerne. „Dem muss ein Riegel vorgeschoben werden“, betonte Walter. Die Landesregierung in Potsdam müsse jetzt „liefern“.

Steinbach: Eine andere Preispolitik wäre wünschenswert

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) bedauerte die Entscheidung. „Daran hängen Arbeitsplätze und kommunale Einnahmen wie die Gewerbesteuer.“ Die Insolvenz zeige aber auch, dass Firmen sehr schnell in Schwierigkeiten kommen können, wenn die Wirtschaftlichkeit von wenigen großen Hauptauftraggebern abhängig sei, sagte er der MAZ. „Zudem belasten die gestiegenen Energiepreise derzeit viele Unternehmen oft über Gebühr.“ Sie könnten nicht von ihnen alleine abgefedert werden. „Eine andere Preispolitik auch seitens der Abnehmer wäre daher wünschenswert“, sagte Minister Steinbach.

SPD-Politiker hofft noch auf Einigung

Die SPD im Landtag kritisierte die Entscheidung der Werksleitung, die diese mit gestiegenen Energiekosten begründet hatte. Der Wirtschaftspolitiker Helmut Barthel sieht zugleich noch Chancen, die Schließung zu vermeiden. „Ich erwarte eine Einigung mit den Großabnehmern im Sinne des Erhalts des Standortes.“ Es sei für einen Hersteller normal, gestiegene Produktionskosten an den Handel weiterzugeben, sagte er.

Die CDU in Brandenburg forderte vom Bund „dringende Maßnahmen“, um die Unternehmen von den steigenden Energiepreisen zu entlasten. Die Auswirkungen des Krieges belasten zunehmend die Unternehmen in der Region, sagte der lokale Landtagsabgeordnete Danny Eichelbaum. Nach der Schließung des Schaeffler-Werks in Luckenwalde im vorigen Jahr sei das Aus für die Urstromquelle in Baruth eine weitere Hiobsbotschaft für die Region.

Schließung wurde auf Mitarbeiterversammlung verkündet

Die Schließung war von Geschäftsführer Alexander Pascher auf einer Mitarbeiterversammlung verkündet worden. Das Werk sei unrentabel, nachdem Großaufträge von Edeka und Netto nicht verlängert worden seien. Bei den neu verhandelten Liefermengen und Preisen hatte das Werk die gestiegenen Energiekosten mit eingefordert. Daraufhin wurden die Aufträge storniert.

Baruths Bürgermeister Peter Ilk (parteilos) hatte angekündigt, mit der Werksleitung zu sprechen, um sie noch einmal umzustimmen.

Die Firma in Baruth gehört zu den Altmühltaler Mineralbrunnen, einer der größten deutschen Getränkehersteller. Das Werk in Baruth beliefert vor allem Discounter, zum Teil auch in Polen.