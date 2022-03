Potsdam

Nicht nur Getreide oder Kartoffeln: Märkische Landwirte interessieren sich zunehmend für den Anbau von Eiweißpflanzen. Körnererbsen, Sojabohnen, Linsen oder auch Kichererbsen sollen aus der Region kommen. Aus Sicht des Landesbauernverbandes wäre in diesem Sektor bereits heute mehr möglich. Er kritisiert eine fehlende Eiweißpflanzenstrategie des Landes, mit der die Landwirte unterstützt werden.

Nach Angaben des Agrarministeriums liegt Brandenburg bundesweit im Vergleich der Anbauflächen bei den Kulturen Süßlupine und Erbse im Spitzenfeld beziehungsweise im vorderen Bereich. „Eine deutliche Ausweitung der Anbauflächen ist wünschenswert“, sagte Sprecherin Frauke Zelt. Die Integration von Leguminosen in die Fruchtfolge liege wegen ihrer positiven Wirkung in der Fruchtfolge im Interesse der Landwirte. Die Herausforderung: Sie brauchen beim Heranwachsen aus dem Samenkorn mehr Pflege und können sich gegen Unkräuter schlecht zur Wehr setzen, wie die Sprecherin erklärte.

Kritik vom Bauernverband

Trotz des steigenden Interesses an veganer Ernährung in der Hauptstadtregion und des hohen Vermarktungspotenzials sei nur ein verschwindend geringer Anteil der im Land angebauten Körnererbsen, Sojabohnen oder Kichererbsen in Produkten wie Veggie-Burgern oder Tofu zu finden, kritisiert der Bauernverband. „Erfolgreicher Leguminosenanbau in Brandenburg erfordert Investitionen in Betriebsmittel und Beregnungstechnik für die konventionelle Erzeugung sowie weitere Investitionen in Hack- und Striegeltechnik im ökologischen Anbau“, sagte Heiko Terno, Vize-Präsident des Landesbauernverbandes (LBV) und Geschäftsführer des Agrarbetriebes AWO Reha-Gut in Kemlitz.

Möglichkeiten mechanischer Unkrautbekämpfung

Das hohe wirtschaftliche Risiko müsse mit Förderprogrammen abgefedert werden, forderte er. Dadurch könne es gelingen, die Pflanzen konkurrenzfähig zu anderen Kulturen zu machen.

„Im Vergleich zur Bestellung derselben Fläche mit Weizen ist der Sojabohnenanbau ruinös“, sagte Thomas Jühlke, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Sonnewalde eG. Seit zehn Jahren hat er Soja im Programm. Beim ersten Wachstum brauche die Pflanze Wasser, später bei der Reife Wärme.

Nach den Angaben des Ministeriums wird die Anschaffung von Technik für die mechanische Unkrautbekämpfung und Beregnung gefördert. Bei den Feldtagen des Landesamts für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung werden Möglichkeiten der mechanischen Unkrautbekämpfung vorgestellt. In Kürze werde das Ministerium die Richtlinie zur Förderung klimaschonender Wertschöpfungsketten vorstellen, sagte die Sprecherin.

Im Vorjahr wurden nach Angaben des Statistischen Landesamtes Körnererbsen von etwa 10 000 Hektar geerntet - 2020 standen die Pflanzen auf 8850 Hektar. Auf etwa 1000 Hektar wurden Sojabohnen angebaut, nach 650 Hektar in 2020. Schon jetzt wächst Hafer auf einer Rekordfläche. Im Vorjahr stand die Pflanze auf 22 300 Hektar. Zum Vergleich: Getreide gedeiht auf 500 000 Hektar.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Leguminosen gelingt es, Stickstoff im Boden zu binden und an die nachfolgenden Kulturen weiterzureichen. Dank dieser Fähigkeit sind sie wichtig für die nährstoffarmen Böden im Land. Zudem locken die Blüten Bienen an.



Von RND/dpa