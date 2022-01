Potsdam

Der Brandenburger Verfassungsschutz hat im vergangenen Jahr in 9436 Fällen die Zuverlässigkeit sensibler Berufe unter die Lupe genommen. In 40 Fällen habe der Verfassungsschutz einen Treffer in Datenbanken gehabt, in denen er Erkenntnisse über politische Extremisten speichert, teilte das Innenministerium in Potsdam mit. Im Rahmen einer Zuverlässigkeitsüberprüfung wenden sich Arbeitgeber an den Verfassungsschutz, wenn es zum Beispiel um Gepäckkontrolleure am Berliner Flughafen oder um Ordner in Fußballstadien geht.

Im Jahr 2021 gab es deutlich mehr solcher Überprüfungen als 2020 mit 6384. Das lag dem Ministerium zufolge daran, dass der Betrieb des Flughafens BER 2021 startete.

Verfassungsschutz-Check für Beamte geplant

Innenminister Michael Stübgen (CDU) warb für seinen geplanten Verfassungsschutz-Check für Beamte. „Wir sichern viele Berufsgruppen gegen Extremisten ab, das muss in Zukunft auch für den öffentlichen Dienst gelten“, sagte Stübgen. Es sei richtig, dass Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) gegen Extremisten im Staatsdienst vorgehen wolle. „Noch besser ist es aber, wenn Extremisten gar nicht erst eingestellt werden.“

Der Minister geht davon aus, dass sich das Brandenburger Kabinett spätestens im Februar mit der Prüfung der Verfassungstreue vor der Einstellung von Beamten befassen wird, danach ist der Landtag an der Reihe. Die Grünen haben bereits Bedingungen gestellt.

