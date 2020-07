Potsdam

Während der Corona-Epidemie haben sich in Brandenburg deutlich mehr Ärzte als bislang dafür registriert Onlinesprechstunden anzubieten. Im ersten Quartal dieses Jahres erfüllten 266 Praxen im Land die entsprechenden Voraussetzungen um Patienten per Video-Gespräch am Laptop zu beraten, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) auf Anfrage mit. Im letzten Quartal des vergangenen Jahres waren es gerade einmal zwei Praxen, nur eine einzige nutzte die neue technische Möglichkeit und rechnete einzelne Videosprechstunden ab.

Begünstigt wurde der rasante Zuwachs von der Entscheidung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenversicherungen, Begrenzungen der Videosprechstunden während der Corona-Krise auszusetzen. So konnten unter anderem bis Ende Juni unbegrenzt Fälle per Onlinesprechstunde abgerechnet worden. Das habe den Sprechstunden sicherlich einen Schub gegeben, sagt Christian Wehry, Sprecher der KVBB.

Corona als Katalysator oder als Strohfeuer für die Videosprechstunde ?

Noch unklar ist, wie viele Ärzte in diesem Jahr von der Möglichkeit, Patienten per Webcam zu beraten am Ende tatsächlich Gebrauch machten. Dies werde sich erst in einigen Wochen zeigen, wenn die entsprechenden Abrechnungszahlen vorliegen. „Es ist auch in der Berufspolitik eine vieldiskutierte Frage, ob Corona hier der Katalysator oder am Ende nur ein Strohfeuer sein wird“, sagt Wehry.

Laut einer im Juni veröffentlichten Studie der Stiftung Gesundheit und des Bundesgesundheitsministeriums hat die Videosprechstunde auch bundesweit in der Krise profitiert. Von mehr als 2000 befragten Ärzten und Ärztinnen gaben sogar 52,3 Prozent an, Onlinesprechstunden anzubieten. Weitere zehn Prozent hatten es kurzfristig vor. Drei Jahre zuvor waren es gerade einmal 1,8 Prozent, die die digitale Beratung anboten.

Ärzte erwarten Rückgang nach Ende der Pandemie

Nach dem Ende der COVID-19-Pandemie erwarten die meisten Ärzte zwar wieder einen deutlichen Rückgang des Anteils der Videosprechstunden an ihren Patientenkontakten – allerdings auf ein Niveau, das deutlich über dem vor der Pandemie liegt. „Neben Corona spielen aber vor allem auch die politischen Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle, ob sich solche Technologien durchsetzen“, sagt Wehry. Hier sei entscheidend, dass sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) die Digitalisierung groß auf die Fahne geschrieben habe. „Das geht aber über die Videosprechstunde hinaus und beinhaltet zum Beispiel auch Themen wie die Einführung der elektronischen Patientenakte“, sagt Wehry.

Derweil hat die Videosprechstunde während der Corona-Krise nicht nur bei Hausärzten, sondern auch bei Psychotherapeuten an Ansehen gewonnen. „Meine anfängliche Skepsis gegenüber der Videobehandlung wich der Erkenntnis, dass diese Form der Behandlung funktioniert und mein Behandlungsangebot zugunsten der Patienten flexibilisiert“, sagt Hartmul Uhl, der dem Fachausschuss für Psychotherapie der KVBB vorsitzt im aktuellen Mitgliedsmagazin der Kassenärztlichen Vereinigung. Der Anteil der Videobehandlungen in den Praxen seit Uhl zufolge sehr unterschiedlich. „Es gibt Praxen, die haben sie gar nicht benutzt, andere fast ausschließlich“. Die Videbehandlung sei gut geeignet den Kontakt zu den Patienten aufrechtzuerhalten, die in Quarantäne seien oder zu einer Risikogruppe zählten. Zusammen mit den Lockerungen gehe der Anteil der Videobehandlungen aber schon wieder etwas zurück, sagt Uhl.

