Brandenburg: Viele Arztpraxen stoßen beim Impfen an Grenzen

Potsdam

Viele Arztpraxen stoßen nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) wegen der steigenden Nachfrage nach Impfungen an Grenzen. „Die Impfungen in den Arztpraxen haben wieder stark an Fahrt aufgenommen“, sagte Vorstandschef Peter Noack, der Deutschen Presse-Agentur.

„Kapazitätsgrenzen erreicht“

„Aus vielen Praxen haben wir gehört, dass aufgrund der saisonalen Erkrankungen, der Grippeschutzimpfungen und der steigenden Nachfrage nach Booster-Impfungen und auch Erstimpfungen die Kapazitätsgrenzen erreicht sind.“ Die ambulant tätigen Ärzte übernähmen rund 85 Prozent der Auffrischungsimpfungen.

Das Gesundheitsministerium berichtete, die Zahl der Impfungen habe in Brandenburg am Mittwoch insgesamt um knapp 16.146 im Vergleich zum Vortag zugenommen; eine Woche zuvor lag das Plus nur bei 10.432. In den Arztpraxen wurden nach Angaben der KVBB am Mittwoch rund 14.206 Impfungen gemeldet, in der Woche zuvor waren es 9032.

Bei einem „Impfgipfel“, zu dem Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) eingeladen hat, wollen Vertreter von Kommunen, Krankenhäusern und Ärzten am Freitag über den Ausbau der Impfmöglichkeiten im Land sprechen. Geplant ist, die Zahl der Impfungen wieder - wie schon früher - auf rund 100.000 bei den Ärzten hochzufahren, aber mit Hilfe der Kommunen noch zu steigern. KV-Vorstandschef Noack forderte, ein Ziel des Impfgipfels müsse sein, die niedergelassenen Ärzte bestmöglich zu unterstützen und entlasten.

Von RND/dpa