In Brandenburg zeichnet sich bei der Landtagswahl eine höhere Wahlbeteiligung ab als bei der Wahl 2014. Nach Angaben des Landeswahlleiters Bruno Küpper gaben in den ersten sechs Stunden nach Öffnung der Wahllokale am Sonntag 31,3 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Vor fünf Jahren waren es zu diesem Zeitpunkt 22,4 Prozent. Die abgegebenen Stimmen der Briefwähler sind dabei noch nicht berücksichtigt.



Insgesamt könnte die Beteiligung an der Landtagswahl laut Küpper am Ende deutlich über 50 Prozent liegen. 2014 lag sie den Angaben zufolge bei 47,9 Prozent. Ein Hinweis darauf sei das große Interesse der Bürger an der Kommunalwahl im Mai gewesen, hieß es. Zudem sei die Briefwahlnachfrage gestiegen.