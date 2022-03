Brandenburg

Mit dem Frühlingsbeginn werden die Tage länger – und vor allem auch wärmer. Kein schlechter Zeitpunkt also, um die märkische Natur zu erkunden. Ein Überblick über einige Wander-und Spaziergängerrouten durch Brandenburg.

Wandern in Brandenburg: Routen rund um Potsdam

Wanderung entlang der Seen von Sacrow und Groß Glienicke

Die Tour, die an der Kirche Groß Glienicke startet und dort auch endet, in 14,5 Kilometer lang. Schätzungsweise beträgt die Laufzeit also vier Stunden. Die Route führt unter anderem durch das älteste Naturschutzgebiet Potsdams: Das Gebiet „Sacrower See und Königswald“ steht seit 1941 unter Schutz. Gerade im Sommer bietet sich die Wanderung an – die vielen Badestellen laden zum Sprung ins kalte Wasser ein.

Wanderung durch die Ravensberge

Für Sportbegeisterte ist die Route vorbei an der Engelsquelle und dem Teufelssee empfehlenswert. Teil der Wandertour ist Potsdams zweithöchster Berg: 108 Meter ist der Ravensberg hoch, und hier gibt es auch ordentlich was zu sehen – Interessierte können unter anderem das Gelände einer Wildtierauffangstation besuchen. Für die Wanderung ist eine Laufzeit von ungefähr zweieinhalb Stunden einzuplanen – die Strecke beträgt neun Kilometer.

Wanderrouten durch Brandenburg: Einen Ausflug durch die Prignitz

Eine Reihe an Attraktionen bietet die Strecke zwischen Groß Woltersdorf und Lindenberg. Nach Groß Woltersorf bietet sich durchaus ein Familienausflug an: Neben dem „Märchenwald“ und dem Waldlehrpfad gibt es hier auch eine Sommerrodelbahn und einen kleinen Badesee.

Radtour bei Bernau in Brandenburg

Wer einen geschichtsträchtigen Ausflug auf dem Rad wagen möchte, sollte die Route vorbei am Liepnitzsee ausprobieren. Die Radtour beginnt in Bernau und führt an dem Bauhaus-Denkmal Bundesschule und der Waldsiedlung der einstigen DDR-Elite vorbei. Der Ausflug ist familienfreundlich und führt über gut ausgebaute Radwege. Einzuplanen sind ungefähr zwei Stunden bei rund 20 Kilometern.

Brandenburg erkunden: Ausflug an den großen Stechlinsee in Oberhavel

Wenn die Frühlingstemperaturen es zulassen, kann auch ein Badesee-Besuch sehr erfrischend sein: Der Stechlinsee ist gerade für Taucher ein beliebtes Ausflugsziel. Mit 70 Metern ist er der tiefste See in Brandenburg. Der See ist von Wald umgeben und steht unter Naturschutz. Angeboten wird hier eine Vielzahl an Wassersportarten wie das Rudern.

