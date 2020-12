Potsdam

Landesrechnungshof-Berichte halten sich oft mit Peanuts auf, was die Kosten von Schlendrian und Missmanagement in Behörden und Betrieben der öffentlichen Hand angeht: Ein paar verschwendete Euro hier, ein paar Tausend Euro zu viel überwiesene Subventionen dort. Dieses Klein-Klein allerdings kann man den Prüfern in diesem Jahr nicht vorwerfen. Sie sagen ganz klar: Brandenburg droht sich an den mittlerweile Milliarden Euro zu verheben, die es zur Behebung von Infrastrukturmängeln, der Erfüllung von Wahlkampfversprechen und zum Kampf gegen die Corona-Folgen rausfeuert.

Prüfer sind keine Politiker

Die Mahnung der Prüfer ist wichtig, zumal die Opposition im Landtag eher nicht zur Sparfuchs-Fraktion gehört. Man muss sich aber die Funktion des Rechnungshofs klar machen: Die Prüfer sind keine Politiker. Ihr Augenmerk ist Haushaltsdisziplin und Wirtschaftlichkeit. Politiker denken oft anders: Sie müssen manchmal ins Risiko gehen, wollen sie sich nicht den Vorwurf der Tatenlosigkeit vorwerfen lassen, gerade in schweren Krisen. Und da ist die „ Bazooka“ ( Olaf Scholz) im Moment das Mittel der Wahl. Vergessen wir auch nicht, dass der alten Landesregierung vorgeworfen wurde, sie sei zu knauserig.

Es ist also nicht zu erwarten, dass die aktuelle Landesregierung nun ihr Ausgabenprogramm komplett umwirft.

Von Ulrich Wangemann