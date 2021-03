Potsdam

Erleichterung im Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Brandenburgs erster Impfbus hat offiziell grünes Licht vom Gesundheitsministerium in Potsdam bekommen.

Der Landrat von Ostprignitz-Ruppin, Ralf Reinhardt (SPD), freut sich über die im März anstehenden Impf-Touren. „Mit dem Impfbus wird die mobile Impfstrategie um einen weiteren Baustein ergänzt“, sagt er.

Gerade im ländlichen Raum mit einem relativ hohen Anteil älterer Bürger – die unter Umständen nicht mehr mobil sein können – sei es wichtig, dass der Impfstoff auf schnellem Weg und in großer Zahl zu den Menschen komme.

Auch Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) lobt das Impfbus-Projekt. „Mit dem Impfbus wird das Angebot im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gut ergänzt“, sagt Nonnemacher. „Das Angebot ist ein Beispiel dafür, wie gute Ideen vor Ort in die Impfstrategie einfließen.“

Angebot soll Senioren weite Weg ersparen

Der Bus soll Senioren über 80 Jahren, die nicht mehr mobil sind, den Weg zum Impfzentrum in Kyritz ersparen und die mobilen Impfteams des DRK entlasten.

Mit dem umgebauten ehemaligen Linienbus können pro Einsatz maximal 300 Menschen in Wohnortnähe gegen das Coronavirus geimpft werden. Aber auch - wie beim Impfzentrum - gilt beim Bus: Geimpft wird nur mit Termin, den man beim Landkreis vereinbaren kann.

Zähes Ringen um den Impfbus

Tatsächlich musste der Landkreis um die Zulassung für seinen Impfbus regelrecht kämpfen. Ursprünglich wollte man schon Anfang Februar mit dem Bus im Einsatz sein. Lange hieß es von Seiten des Gesundheitsministeriums, dass nicht genügend Impfdosen zur Verfügung stünden, um Ausfahrten des Busses zu ermöglichen.

Auch andere Voraussetzungen müssten für den Einsatz von Impfbussen zwingend gegeben sein, wie das brandenburgische Gesundheitsministerium auf Anfrage mitteilt. Dazu zählen: Ausreichende personelle Ausstattung mit ärztlichem und nicht-medizinischen Personal, Gewährleistung der Möglichkeit, nachträglich eine Impfbescheinigung ausstellen zu können sowie die elektronische Datenerfassung und Datenübermittlung an das Robert-Koch-Institut.

Weitere Landkreise äußern Interesse

Es dürfte das Zähe bürokratische Ringen um den Ostprignitz-Ruppiner Impfbus gewesen sein, das dafür gesorgt, dass es ähnliche Projekte in anderen Brandenburger Landkreisen bisher höchstens als Idee gibt.

Das offizielle Go für den Impfbus könnte nun dazu führen, dass das Thema Impfbus in Brandenburg endlich an Fahrt gewinnt. „Wir haben schon Anfragen von Landkreisen bekommen und teilen unser Knowhow gerne“, sagt Alexander von Uleniecki, Sprecher vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Seine Verwaltungen stehe Interessierten mit Rat und Tat zur Seite.

Hilfsorganisationen stehen bereit – seit Wochen

Bisher sind beim Brandenburger DRK-Landesverband allerdings noch keine Anfragen von Landkreisen für Untersützung in Sachen Impfbus eingegangen (Stand 9. März).

Auch die Malteser verzeichnen aktuell noch keine Hilfegesuche. „Wir stehen für das Angebot eines Impfbusses in Brandenburg jederzeit bereit“, sagt Christian Lahr-Eigen, Abteilungsleiter Notfallvorsorge bei der Hilfsorganisation.

Bereits vor einigen Wochen habe man als Malteser mehrere Landkreise über das Angebot informiert. „Wir haben damals keine positiven Rückmeldungen bekommen“, sagt Lahr-Eigen. Er schätzt, dass die Landkreise sich aufgrund der Impfstoff-Knappheit in Brandenburg zurückgehalten hätten.

Ob in den kommenden Wochen doch noch Anfragen für den Malteser-Bus kommen, kann Lahr-Eigen nicht abschätzen. „Vielleicht sind wir jetzt schon zu spät dran und die Verwaltungen setzen lieber auf die Ausweitung der Impfungen in Hausarztpraxen“, mutmaßt er.

Bayern macht es vor

Dass es beim Thema Impfbus auch anders und vor allem schneller gehen kann, zeigt das Beispiel Bayern. Dort fährt ein Impfbus der Malteser bereits seit Ende Februar Ortschaften in mehreren Landkreisen an. Auch andere Hilfsorganisationen sind im Auftrag der Kreisverwaltungen bereits seit Wochen mit fahrenden Impfstationen im Land unterwegs.

Die bayerische Landesregierung hatte Impfbusse von Anfang an zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Impfstrategie erklärt und volle Unterstützung für die Initiativen angekündigt.

Von Beginn an Teil der Impf-Strategie

„Impfbusse sind eine gute Ergänzung zu unseren bayernweit 100 Impfzentren. Inzwischen wissen wir bereits von mindestens drei Orten, an denen solche rollenden Impfzentren eingesetzt werden“, hatte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) Anfang Februar bei der Einweihung eines Impfbusses im Oberallgäu erläutert.

Inzwischen sind in bayerischen Landkreisen und Städten wie Nürnberg und Passau schon viele weitere Impfbusse im Einsatz. Einer der ersten Busse rollte im Landkreis Traunstein Anfang Februar an, betrieben von den kommunalen Kliniken Südostbayern. Insgesamt gibt es vier Haltestellen, die der Bus seither jede Woche an festen Tagen anfährt.

Zum Vergleich: Der bis dato einzige Brandenburger Impfbus in Ostprignitz-Ruppin hat im März ganze drei Termine auf seinem Fahrplan zu stehen, hinzu kommen zwei Testfahrten im Februar.

Brandenburg weiter Impf-Schlusslicht

Auch wegen der nur äußerst schleppenden Umsetzung des Impfbus-Konzepts liegt Brandenburg im Bundesvergleich bei den durchgeführten Impfungen weiterhin auf dem letzten Platz.

Während in Brandenburg nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (Stand 9.März) 85 Impfdosen je 1000 Einwohner verimpft wurden, sind es in Bayern bereits 104. Damit belegt das südliche Bundesland aktuell hinter Bremen (108 Impfdosen je 1000 Einwohner) Platz zwei auf der bundesweiten Impf-Skala.

