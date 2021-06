Potsdam

Die Rekordjagd auf dem Brandenburger Immobilienmarkt reißt trotz Corona nicht ab: Gaben Investoren im Vor-Corona-Jahr 2019 noch sieben Milliarden Euro für Immobilien-Deals in Brandenburg aus, waren es im Pandemie-Jahr 2020 acht Milliarden. Die Zahlen sind kein Wunschdenken von Maklern, sondern die offizielle Erkenntnis des Obersten Gutachterausschusses des Landes Brandenburg – der wertet systematisch Immobilien-Deals aus. Einen kleinen Dämpfer gab es nur im Frühjahr 2020, als wegen des ersten Lockdowns selbst die emsigen Notare geschlossen hatten und kaum noch Grundstücksgeschäfte abwickelten.

Immobilienumsatz entspricht dem Corona-Verlust der Lufthansa

Man muss die Zahlen einmal ins Verhältnis zu anderen derart riesigen Summen setzen, um zu verstehen, was gerade abgeht in der Region: Der Immobilienumsatz nur in Brandenburg entspricht etwa zwei Dritteln eines regulären jährlichen Brandenburger Landeshaushalts inklusive Gehältern von 8000 Polizisten und 25.000 Lehrern – oder dem Jahresverlust der Lufthansa im Corona-Jahr 2020.

Für Normalverdiener ist der Hausbau in Berlin zu teuer

Der seit Jahren ungebremste Preisauftrieb hat bittere Folgen: Für Normalverdiener rückt der Kauf eines eigenen Hauses in immer weitere Ferne: Die Preise für Wohnbauland stiegen binnen eines Jahres um 20 Prozent. Ein oder Zweifamilienhäuser kosteten im Jahr 2019 fast ein Viertel (23 Prozent) mehr als noch im Vorjahr.

Wer etwas Bezahlbares finden will, muss mittlerweile den Suchradius seiner Anfragen deutlich auf den ländlichen Raum ausweiten. Denn Erschwingliches ist durchaus noch auf dem Markt, allerdings dort, wo noch vor zehn Jahren kein Häuslebauer, der in oder bei Berlin arbeitet, je gesucht hätte. Die gute Nachricht: Es gibt immer noch ein krasses Gefälle zwischen dem Berliner Umland und Gegenden in einiger Entfernung zur Bundeshauptstadt. Das Preisverhältnis beträgt vier zu eins. Wer sich in Potsdam ein Reihenhaus mit handtuchgroßem Garten leisten kann, bekommt für das gleiche Geld in Pritzwalk (Prignitz) eine Villa.

Die Jahrzehnte der Strukturschwäche sind vorbei

Nichts spricht dafür, dass sich der Run auf die eigenen Immobilien legen könnte. Denn anders als andere Großstädte surft Berlin nicht nur auf einer konjunkturellen Welle. Vielmehr holt die ganze Region eine Entwicklung nach, die ihr durch die deutsche Teilung verwehrt war: Sie futtert sich einen dicken Speckgürtel an und verwächst zu jener „Metropolenregion“, die Politiker so lange schon im Munde führen. War die Hauptstadt zwei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung noch von Bevölkerungsverlust und Strukturschwäche geprägt, übt sie längst wieder einen erheblichen Druck auf den Immobilienmarkt in ihrem Umfeld aus.

„Es ist keine Blase, die Entwicklung ist werthaltig“, sagt Landes-Gutachterchef Jürgen Kuse. „Eine Blase wäre es, wenn man das Land irgendwann nicht mehr los würde, schon gar nicht zu dem Preis, den man bezahlt hat.“ Das sei nicht zu erwarten. „Es mag sein, dass wir in der Region mal Preiskorrekturen erleben. Dann geht der Preis um 15 Prozent herunter, aber er bricht nicht in sich zusammen“, prophezeit Kuse.

Keiner spricht mehr vom „Wolfserwartungsland“

Spätestens seit der Elektroautobauer Tesla in Grünheide (Oder-Spree) den Bau seiner europaweit einzigen Fabrik mit bis zu 40.000 Arbeitsplätzen angekündigt hat, seit der Flughafen BER endlich in Betrieb ist und Berlin sich weltweit einen Ruf als Kreativmagnet für Startups und Tech-Unternehmen erworben hat, ist die Region als Wirtschaftsstandort zurück im Rennen mit den ganz Großen. Brandenburg profitiert enorm von dieser Ausstrahlung. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sagte kürzlich im ZDF, als Brandenburger sei man jahrelang mitleidig behandelt worden. Diese Herablassung sei mittlerweile Neid gewichen. Als „Wolfserwartungsland“ verspottete man die Mark – doch mittlerweile reißen sich Investoren um Bauerwartungsland.

Die Dynamik kommt aus dem Zentrum: Viele Gutverdiener sind in die Berliner Innenstadt gezogen und drängen die Berliner mit einfachen Einkommen an den Stadtrand und weit darüber hinaus. Wer sich etwa in Blankenfelde-Mahlow im Musikerviertel umsieht, wird fast nur auf Berliner treffen, die sich Lichtenrade oder Rudow nicht mehr leisten konnten. Ein paar Kilometer hinter der Stadtgrenze kostet das Häuschen gern einmal 100.000 Euro weniger.

Internationale Investoren treiben die Preise

Gleichzeitig ist die bei Amerikanern, Israelis, Russen und anderen Nationalitäten extrem angesagte Hauptstadt zur Lieblingsspielwiese für Investoren geworden. Die stecken ihr Geld in Betongold, weil es an den Anlagemärkten angesichts der Null- beziehungsweise Negativzinsen nichts zu verdienen gibt. Der Druck des Kapitals schwappt ins Umland über.

„Es ist unglaublich viel Geld im Markt und Brandenburg ist ein attraktiver Standort für Menschen, die Geld unterbringen müssen“, sagt der Chef des Obersten Gutachterausschusses, Jürgen Kuse. Berlin-Brandenburg hole im Zeitraffer die Entwicklung nach, die in Metropolenräumen wie Frankfurt/Main, München oder Hamburg schon vor Jahrzehnten abgelaufen sei.

Berliner Mieten-Hickhack treibt Investoren nach Brandenburg

Berlin wehrt sich mit Mietendeckel und Mietpreisbremse gegen die Spekulation, hat die Gewinnerwartungen für Wohnbauten auf diese Weise mutwillig gesenkt. Zwar ist dem Senat der Deckel um die Ohren geflogen, als das Bundesverfassungsgericht im April das Gesetz kippte. Doch hassen Investoren politische Unwägbarkeiten. Umso stärker verlagern sie ihre Aktivitäten ins benachbarte Brandenburg - und treiben dort die Preise in die Höhe.

Im Ergebnis verdichtet sich das Berliner Umland immer stärker. Eine Million Menschen wohnen mittlerweile im engeren Umfeld Berlins. Im ganzen großen Rest Brandenburgs, einer etwa zehnfach so großen Fläche, leben dagegen nur 1,5 Millionen weitere Brandenburger.

Die Pendler-Verbindungen sind entscheidend

Wo einst Mauer und Todesstreifen Stadt und Umland trennten, werden jetzt die Verknüpfungen immer enger: 225.000 Brandenburger pendeln jeden Tag nach Berlin. Wie viele Kilometer von Berlin entfernt eine Gemeinde liegt, ist mittlerweile gar nicht mehr so wichtig für diese Berufspendler. Was für sie zählt, ist die Fahrzeit mit Eisenbahn oder S-Bahn. Die Gemeinden im Berliner Umland sind mittlerweile zu einem guten Teil in 30 Minuten vom Berliner Zentrum aus zu erreichen. Zum Vergleich: Wer innerhalb von Berlin mit Bussen oder dem eigenen Auto unterwegs ist, hat oft einen längeren Fahrtweg.

Keine Angst vor Fluglärm

Selbst der Fluglärm schreckt die Neu-Brandenburger nicht. Wer in Berlin an der Stadtautobahn oder einer der großen Ausfallstraßen gewohnt hat, der erträgt die Flieger überm Dach, zumal wegen des Nachtflugverbots zumindest zwischen Mitternacht und den Morgenstunden kaum Jets starten – Autobahn und BVG-Busse hingegen dröhnen die ganze Nacht. Und so ist ausgerechnet das Musikerviertel in Mahlow, das direkt in der Abflugschneise liegt, eines der gefragtesten Neubaugebiete des Landes.

Von Ulrich Wangemann