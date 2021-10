Brandenburg: Warum eine Kirche und ein Museum gemeinsam gegen den Holzwurm kämpfen

Prenzlau/Eberswalde

Der vergoldete spätgotische Flügelaltar aus dem 15. Jahrhundert ist ein wahres Schmuckstück. In der kleinen Feldsteinkirche in der Nähe von Prenzlau (Uckermark) ist er seit einigen Wochen jedoch kaum zu entdecken: Unzählige alte Schränke, Tische, Truhen und Gemälde mit Holzrahmen stehen im Kircheninnenraum, kleinere Gegenstände wie Spinnräder, Bücher und Waschzuber stehen und liegen auf den Kirchenbänken. Jedes Stückchen Platz, so scheint es, wurde ausgenutzt, um das Museumsinventar hier unterzubringen.

Gift soll dem Wurm den Garaus machen

„Wir haben zum Einräumen sieben Tage und zehn Transporte gebraucht, um unsere 2500 wurmstichigen Sammlungsstücke hierher zu bringen“, erzählt Birgit Klitzke, Leiterin des Museums Eberswalde (Barnim). Gemeinsam mit Altar, Kirchenbänken, Empore und Orgel wurde das hölzerne Sammelsurium drei Tage lang einem speziellen giftigen Gas ausgesetzt, um den im Holz sitzenden Holzwurm-Larven den Garaus zu machen.

Die Dresdner Firma Groli Schädlingsbekämpfung GmbH hat dafür ein zertifiziertes Verfahren entwickelt, mit dem sie deutschlandweit in Sakralbauten unterwegs ist. „Altäre, Kanzeln und auch Kirchenbänke - wir habe alles damit schon erfolgreich behandelt“, berichtet Groli-Mitarbeiter Marco Müller. Wurmstichige Museumsgüter zusätzlich noch ins Kirchenschiff zu stellen, sei allerdings etwas Besonderes.

Birgit Klitzke, Leiterin des Museums Eberswalde (Barnim), in der Kirche. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Nachdem das Kirchenschiff voll gepackt war, wurde es abgedichtet. Über Schläuche strömte das Gas ins Innere, wo es von Ventilatoren verteilt wurde. Das Gas sei an der Luft allmählich zerfallen. Eine Woche lang war Ruhe bevor die Kirche wieder geöffnet wurde, um die Museumsgüter heraus zu räumen.

Museumsgut ist massiv beschädigt

Dass sie so massiv geschädigt sind, war aufgefallen, weil die Eberswalder Sammlung von einem alten in ein neues Depot umzieht. „Diesen Umstand nutzten wir für eine Bestandsaufnahme und entdeckten die Schäden“, erzählt Klitzke. Mit dieser Erkenntnis stand sie zunächst vor einem Problem. Während in den vergangenen Jahren vor allem wurmstichiges Museumsgut in speziellen Stickstoffkammern behandelt wurde, hat die Europäische Union dieses Verfahren im vergangenen Jahr verboten, da es nicht zertifiziert ist.

„Eine reine Posse“, schimpft der Eberswalder Holzrestaurator Eberhard Roller. „60 Prozent unserer Luft bestehen aus Stickstoff, er ist also nicht giftig.“ Wenn man den Sauerstoff in der speziellen Kammer komplett durch Stickstoff ersetze, stürben nicht nur die Holzwurmlarven, sondern auch Schimmelpilze und Hausschwamm - das sei eine sehr effektive Methode, wenn auch langwieriger und teurer. Der Fachmann hatte schließlich die Idee, die Museumsstücke in die ebenfalls wurmstichige Kirche zu bringen. „Einmal zertifizierte und damit zugelassene Schädlingsbekämpfung mit geteilten Kosten.“

Von der Kirche ist nicht mehr viel zu sehen. Quelle: Patrick Pleul

Die Stadt Eberswalde und die evangelische Kirchengemeinde schlossen einen Vertrag, berichtet Klitzke. „Eigentlich wollten wir unsere aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammende Orgel restaurieren lassen, mussten aber feststellen, dass sie massiv vom Holzwurm befallen ist“, ergänzt Anne-Kathrin Krause-Hering, Pfarrerin im Pfarrbereich Prenzlau, zu dem auch die kleine Dorfkirche gehört. Fachmann Roller entdeckte einen Holzwurmbefall auch am erst 2010 sanierten Altar und an den Kirchenbänken.

Kaum Totholz in Wäldern

„Bevor der Holzwurm nicht bekämpft ist, braucht man nicht mit dem Restaurieren zu beginnen“, erklärt Roller und weist auf winzige helle Bohrmehlhäufchen am Orgelgehäuse. „Denn die Holzwurmlarven fressen immer weiter und verursachen neue Schäden.“ Die nur 1,5 Millimeter großen Anobien - also Nagekäfer - lebten über Jahre nur in trockenem, abgestorbenen Holz. „Da unsere Wälder ja alle aufgeräumt sind und dort kaum Totholz zu finden ist, bevorzugen diese Insekten eben altes Kulturgut in kühlen, kaum genutzten Räumen in Kirchen oder Museen.“ Gerade dort aber sei das Geld für Restaurierungen knapp, weiß der Restaurator, der hofft, dass das aktuelle Beispiel der Aufwands- und Kostenteilung Schule macht.

Anne-Kathrin Krause-Hering, Pfarrerin im Pfarrbereich Prenzlau, im Kircheninneren. Quelle: Patrick Pleul/dpa

„Schön, dass wir teilen konnten“, sagt auch Pfarrerin Krause-Hering. Den Anteil der Uckermärker hätten die 65 Mitglieder der Kirchengemeinde getragen. Auch Museumsleiterin Klitzke rät anderen Museen und Kirchen, sich für die Schädlingsbekämpfung und deren Kosten zusammenzutun.

„Grundsätzlich ist das eine gute Idee“, sagt Susanne Köstering, Geschäftsführerin des Brandenburger Museumsverbandes. Der Holzwurmbefall sei tatsächlich ein Problem, ebenso wie die EU-Regelung, die den Einsatz von Stickstoff in den Museen verbietet. „Da haben wir noch keine endgültige Lösung gefunden“, sagt sie.

Von Jeanette Bederke