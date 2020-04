Warum man genau jetzt seine Ostereinkäufe erledigen sollte

Brandenburg

Es steht das Osterwochenende vor der Tür. Zwei Tage länger als sonst bleiben die meisten Supermärkte geschlossen. Durch die Maßnahmen gegen das Coronavirus hätten die Läden in Brandenburg rechtlich die Möglichkeit über die normalen Öffnungszeiten hinaus zu öffnen.

Umfrage unter den Geschäften

Trotz dieser Sonderregelung bleiben die meisten Geschäfte in Deutschland am Karfreitag und Ostersonntag geschlossen. Das ergab eine Umfrage des Evangelischen Pressedienst (epd) unter den 16 Bundesländern und den Einzelhandelskonzernen Rewe, Edeka, Aldi und Lidl.

Anzeige

Was uns genau erwartet

Es bleiben der Donnerstag und Samstag für die großen Oster-Einkäufe. Die Supermärkte erwarten einen Ansturm und das zu Zeiten des Coronavirus. Was uns genau erwartet und gut ist zu wissen: Fünf Fragen an Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg.

Wann ist der perfekte Zeitpunkt für den Oster-Einkauf?

Der perfekte Zeitpunkt ist eigentlich schon vorbei. Der wäre zu Wochenbeginn gewesen. Jetzt sollte man vor allem die Zeiten meiden, in denen es im Supermarkt recht voll werden kann. Am besten ist es die Einkäufe auf den Donnerstag- oder Samstagnachmittag zu legen, um die Spitzenzeiten zu umgehen.

Wie sollte man seine Oster-Einkäufe am besten planen?

Das kommt ganz darauf an, ob man einkauft was man braucht oder seine Hamsterbestände erhöhen will. Werbeprospekte sind vor allem dazu gut sich zu erkundigen, wann die Geschäfte über die Feiertage geöffnet haben. Dort wird man schnell feststellen, dass sie Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geschlossen bleiben.

Was erwartet uns in den Supermärkten an den Feiertagen?

Ich gehe davon aus, dass es recht voll wird. Abgesehen von den Supermärkten haben keine anderen Geschäfte geöffnet. Wegen dem Coronavirus sind sie gezwungen geschlossen zu bleiben. Ihnen entgeht das gesamte Ostergeschäft. Ich kann nur dazu raten, soweit es geht, sie online zu unterstützen und dort beim Händler vor Ort zu bestellen.

Ist die Warenversorgung gesichert?

Wir haben unser Wort gehalten. Es ist niemand verhungert und es musste auch niemand mit einem schmutzigen Po ins Bett gehen. Das wird auch so sein. Die Warenversorgung ist gesichert. Ein Lob geht dabei an die Landesregierung, durch deren schnelle Hilfe die Logistik aufrecht erhalten werden konnte. So konnten wir die polnischen Kollegen hier erhalten. Ohne sie hätte das ernsthafte Folgen haben können.

Wie kann man sich in den Supermärkten vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen?

Wir schützen uns alle am besten mit den allgemeinen Regeln: Abstand, Abstand, Abstand und Hände waschen, wann und wo immer es geht. Wir freuen uns über jeden, der über einen Mundschutz verfügt, ihn auch aufsetzt, wenn er einen Laden betritt. Wer selbst einen gebastelt hat, möge den auch gerne einsetzen. Unabhängig davon kann auch ein Schal zum Schutz beitragen.

Von Marcus J. Pfeiffer