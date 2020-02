Was der Rodungsstopp für Tesla bedeutet

Potsdam

Wirklich gerechnet hatte mit dieser Entscheidung wohl keiner: Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ( OVG) hat am Samstagnachmittag einem Eilantrag der Grünen Liga Brandenburg stattgegeben und die Rodung auf dem Waldstück in Grünheide ( Oder-Spree) vorläufig gestoppt, auf dem die US-Firma Tesla seine Fabrik für Elektroautos bauen will.

Die Entscheidung des OVG unterbricht aber nicht nur die Arbeiten, bis die vorherige Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Frankfurt (Oder) vom Freitag geprüft ist – sie wirft auch Fragen auf. Die wichtigste: Was bedeutet der vorläufige Stopp für das so prestigeträchtige Tesla-Projekt in Brandenburg?

Szenario 1: Der Stopp ist nur von kurzer Dauer – und halb so wild

Der verfügte Stopp gelte, bis über die Beschwerde der Grünen Liga gegen den Frankfurter Beschluss entschieden ist, heißt es im Bescheid des OVG. Die fortgeschrittenen Rodungsarbeiten machten die vorläufige Untersagung der Baumfällarbeiten erforderlich, denn sie könnten schon binnen weiterer drei Tage abgeschlossen sein. Tatsächlich waren am Samstag wohl schon etliche Hektar Wald gerodet.

Ein endgültiger Stopp ist das aber noch nicht. Entscheidend ist, wie und vor allem wann über die Beschwerde der Naturschützer entschieden wird – und das könnte sehr bald passieren. Laut Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) sollen sich Tesla und das Landesumweltamt bis Dienstag äußern. Man setze auf eine zeitnahe Entscheidung des OVG, schrieb Steinbach bei Twitter.

Es kann also sein, dass das OVG schon in der kommenden Woche die Beschwerde der Naturschützer ablehnt – und die Rodungsarbeiten im Anschluss fortgesetzt werden. Beim Tempo, das Tesla und das Land Brandenburg bislang vorlegen, wäre der Wald dann schon wenig später komplett abgeholzt. Tesla käme nur eine Woche in Verzug – und die Fabrik könnte wie geplant gebaut werden. Alles halb so wild.

Szenario 2: Der Beschwerde wird stattgegeben – und Tesla und die Landesregierung haben ein Problem

Es gibt aber auch ein für Tesla und die Landesregierung recht düsteres Szenario. Denn sicher ist es längst nicht, dass das OVG die Beschwerde ablehnt. Das macht vor allem ein Satz in der Begründung der jetzigen Entscheidung deutlich: Demnach sei nicht davon auszugehen, „dass das Rechtsschutzbegehren der Grünen Liga von vornherein offensichtlich aussichtslos“ sei, heißt es dort.

Käme es also tatsächlich so, dass das OVG der Beschwerde stattgibt, hieße das: Das Genehmigungsverfahren muss erst vollständig abgeschlossen sein, bevor weiter gerodet werden darf. Der Zeitplan von Tesla geriete dann deutlich in Verzug. Im Genehmigungsverfahren sind noch bis zum 5. März Einwendungen möglich; erst ab dem 18. März werden sie öffentlich erörtert. Nur wenn nach Prüfung des Antrages alle Voraussetzungen erfüllt sind, wird abschließend eine Genehmigung erteilt.

Die Arbeiten könnten sich damit allerdings bis in die Vegetationszeit hineinziehen. Das aber ist nicht erlaubt. Eine vollständige Rodung wäre erst wieder im Herbst möglich – und Tesla und die Landesregierung hätten ein wirkliches Problem für ihren ambitionierten Zeitplan.

