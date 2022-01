Potsdam

Mit der Ausbreitung der Omikron-Variante auch in Brandenburg bekommt das ehedem dynamische Infektionsgeschehen einen weiteren Schub. Da werden Fragen zu Tests, Arbeitsunfähigkeit, Quarantäne und Isolation wieder akut. Die MAZ erklärt, was man in besonders vertrackten Situationen tun kann.

Ich habe Corona-Symptome und hatte Kontakt zu Corona-Infizierten, mein Schnelltest ist aber negativ – wo bekomme ich jetzt einen PCR-Test her?

Wichtig: Nach der Brandenburger Corona-Eindämmungsverordnung muss jeder mit typischen Symptomen auf Kontakte zu anderen Personen verzichten. Dasselbe gilt, wenn es andere Anhaltspunkte für eine Corona-Infektion gibt. Solange nicht klar ist, was Sie haben, müssen Sie die physische Nähe zu anderen Personen vermeiden.

Erster Ansprechpartner bei Krankheitsanzeichen ist die eigene Hausarzt-Praxis. Brechen Sie aber nicht zur Praxis auf, sondern rufen Sie Ihren Hausarzt unbedingt vorher an und besprechen Sie mit ihm, was zu tun ist. Sollten Sie keinen Hausarzt haben, können Sie sich beim ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116117 melden. Die Entscheidung, ob ein PCR-Test durchgeführt wird, trifft die Ärztin oder der Arzt beziehungsweise das Gesundheitsamt.

Meine Corona-Warnapp zeigt die rote Kachel „erhöhte Risiko“ an. Bekomme ich dadurch einen kostenlosen PCR-Test?

Ja. Etwa auf der Seite coronatest.de können Sie unter dem Punkt „TESTVO PCR“ einen kostenlosen PCR-Test buchen. Vor Ort müssen Sie mithilfe Ihres Personalausweises und der Corona-Warnapp belegen, dass Sie berechtigt sind, einen kostenlosen PCR-Test in Anspruch zu nehmen.

Ich habe einen positiven Selbsttest, aber weder über 116117 noch über meinen Hausarzt erreiche ich jemanden. Wen kann ich noch kontaktieren?

Tatsächlich sollte ein positiver Schnell- oder Selbsttest durch ein PCR-Test bestätigt werden. Zwar sind die Mehrzahl der Ergebnisse von Antigen-Selbsttests korrekt, doch sie sind nicht so zuverlässig wie PCR-Tests. Trotzdem müssen Sie bei einem positiven Schnelltest-Ergebnis davon ausgehen, dass Sie für andere Menschen hochansteckend sind. Deshalb sollten Sie sich in häusliche Isolation begeben und Kontakte zu weiteren Personen vermeiden. Normalerweise sollten Sie sich jetzt telefonisch mit Ihrer Hausarztpraxis in Verbindung setzen und einen PCR-Test machen lassen. Sollte der Hausarzt nicht erreichbar sein, können Sie einen PCR-Test auch in einem geeigneten Testzentrum veranlassen. Anmelden kann man sich zum Beispiel unter coronatest.de oder covid-testzentrum.de.

Ich habe Corona-Symptome, habe aber keine Tests zuhause und das Testzentrum darf ich nur symptomfrei aufsuchen. Was kann ich tun?

Die Hausarzt-Praxis kontaktieren – und zwar telefonisch. Haben Sie keinen Hausarzt, melden Sie beim ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116117. Das spätere Aufsuchen einer Arztpraxis oder eines Testzentrums zur weiteren Diagnostik ist prinzipiell möglich. Sie sollten aber nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin fahren, sondern ein Taxi nutzen – selbstverständlich mit FFP2-Maske.

Ich habe Corona und darf nicht zu meinem Hausarzt. Woher bekomme ich meine AU für den Arbeitgeber?

Wenn Sie in Quarantäne geschickt werden, weil Sie Symptome einer Corona-Erkrankung zeigen, kann der Arzt eine Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung ausstellen. Seit dem 19. Oktober 2020 können Sie bei leichten Erkrankungen der oberen Atemwege wieder telefonisch von Ihrem Hausarzt eine Krankschreibung erhalten. Die Bescheinigung erhalten Sie anschließend mit der Post. Die Ausnahmeregelung für dieses Vorgehen gilt zunächst bis zum 31. März 2022. Liegen keine Symptome vor, ist die Ausstellung einer Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung nicht möglich. Das gilt auch, wenn Sie positiv getestet wurden und symptomlos sind.

Ich warte auf das Ergebnis meines PCR-Tests. Muss ich jetzt schon in Quarantäne?

Ja! In Quarantäne müssen sich Personen begeben, bei denen der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 besteht – zum Beispiel weil sie aus einem Hochrisikogebiet eingereist sind oder engen Kontakt zu einer nachweislich infizierten Person hatten.

Wenn in Ihrer Familie, Ihrer Wohngemeinschaft oder auf der Arbeit lediglich der Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht, müssen Sie – sofern das Gesundheitsamt es nicht anordnet – zunächst nicht in Quarantäne. Dennoch sollten auch Sie, solange Sie auf Ihr Testergebnis warten, ihre Kontakte herunterfahren, möglichst zuhause bleiben und sich umsichtig verhalten.

Wenn Sie engen Kontakt zu einer Person hatten, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde, wenden Sie sich unverzüglich und unabhängig von Symptomen telefonisch oder per E-Mail an Ihr zuständiges Gesundheitsamt. Dieses kann nach einer individuellen Befragung Maßnahmen empfehlen und über eine erforderliche Quarantäne entscheiden. Bei hohen Fallzahlen sind die Gesundheitsämter aber stark belastet. Möglicherweise erreichen Sie nicht sofort jemanden. Bleiben Sie in dennoch unbedingt zuhause und meiden Sie Kontakte.

Die meisten Gesundheitsämter im Land Brandenburg haben Allgemeinverfügungen erlassen, die pauschal regeln, wer wann in Quarantäne oder Isolation muss. Eine Übersicht ist auf dem Corona-Portal der Landesregierung zu finden.

Mein Schnelltest ist positiv. Wie komme ich an einen PCR-Test, wenn ich keinen Hausarzt habe?

Normalerweise veranlasst die Hausarztpraxis nach einem klärenden Telefongespräch einen PCR-Test. Grundsätzlich entscheidet die Ärztin oder der Arzt oder das Gesundheitsamt, ob ein Test durchgeführt und welches Testverfahren angewendet wird. Auch Personen, die geimpft sind, sowie Genesene, die schon eine Infektion mit Sars-CoV-2 durchgemacht haben, sollen im Zweifelsfalle getestet werden. Sollte der Hausarzt nicht erreichbar sein oder sollten Sie keinen Hausarzt haben, können Sie mit einem positiven Ergebnis im Antigen-Selbsttest den PCR-Test auch in einem geeigneten Testzentrum veranlassen. Kontakte gibt es unter coronatest.de oder covid-testzentrum.de.

Wie kann ich einen PCR-Test machen lassen, wenn ich ihn selbst bezahlen muss oder will?

Es gibt Teststellen, die auch PCR-Tests anbieten. Informationen zu Teststellen gibt es auf dem Internet-Portal „Brandenburg-Testet“ und auf den Seiten der Landkreise und kreisfreien Städte.

Wie lange dauert es, bis ich mein PCR-Testergebnis bekomme?

Das ist von Labor zu Labor unterschiedlich. Die Auswertung eines PCR-Tests dauert in der Regel zwischen 48 bis 72 Stunden. Wann und wie Sie Ihr PCR-Testergebnis bekommen wird Ihnen beim Testen mitgeteilt.

Ich habe ein positives PCR-Ergebnis. Was tun, wenn sich das Gesundheitsamt nicht meldet? Muss ich mir dann selbst Quarantäne verordnen?

Ja, denn wenn das Ergebnis des PCR-Tests positiv ist, sind Sie mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus, die durch einen PCR-Test bestätigt wurde, ordnet das Gesundheitsamt eine sogenannte Isolierung an, was strengste Kontaktvermeidung bedeutet. Die meisten Gesundheitsämter im Land Brandenburg haben Allgemeinverfügungen erlassen, die pauschal regeln, wer wann in Quarantäne oder Isolation muss. Eine Übersicht ist auf dem Corona-Portal der Landesregierung zu finden. Rechtlich gibt es einen Unterschied zwischen Isolation und Quarantäne. Quarantäne ist eine Art Vorsorge durch Kontaktvermeidung, Isolierung ist eine von den Behörden angeordnete Maßnahme. Für die Betroffenen läuft es aber auf das Gleiche hinaus. Informationen zum Unterschied Quarantäne und Isolierung gibt es auf der Website „Zusammen gegen Corona“.

