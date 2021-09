Brandenburg: Weniger Firmenpleiten, aber mehr private Insolvenzen

Potsdam

Eine steigende Anzahl von Privatinsolvenzen, dafür weniger Pleiten bei Unternehmen. Die wirtschaftliche Bilanz für das erste Halbjahr 2021 fällt durchmischt aus. Das zeigen aktuelle Zahlen des Amt für Statistik Berlin-Brandenburg.

So stieg die Anzahl der Privatinsolvenzen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 25,7 Prozent. Betroffen sind rund 1330 Privatpersonen und damit rund 270 mehr als im vergangenen Jahr. Die voraussichtlichen Forderungen beliefen sich auf rund 57 Millionen Euro. Damit lag die durchschnittliche Verschuldung je Verbraucher mit rund 42.700 Euro deutlich über dem Vorjahreswert von 30.900 Euro.

22 Prozent mehr Insolvenzverfahren

Auch die Zahl der Insolvenzverfahren gegen sogenannte „Übrige Schuldner“ stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 22 Prozent auf 1650 an. Dazu zählen unter anderem Verfahren gegen Gesellschafter und selbstständig Tätige. Die voraussichtlichen Forderungen lagen nach Angaben des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg mit 111,5 Millionen Euro knapp 15 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Regional verteilen sich die Insolvenzen sehr unterschiedlich. So wurden die meisten Privatinsolvenzen im Landkreis Märkisch-Oderland mit 145 Verfahren und Schulden in Höhe von 4,4 Millionen Euro gezählt. Die wenigsten insolventen Verbraucher gab es in den Landkreisen Teltow-Fläming und Uckermark mit je 43 Verfahren und Forderungen von je rund einer Milliarde Euro. Deutlich über dem Landesdurchschnitt lagen mit rund 96.800 Euro und 55.600 Euro pro Kopfverschuldung Potsdam und der Landkreis Oder-Spree.

Insolvent durch die Pandemie

Den Anstieg der Privatinsolvenzen registriert auch Aline Liebenow, Leiterin der Beratungsstelle für Überschuldete des AWO Bezirkverband Potsdam. „Seit Jahresbeginn wenden sich mehr Menschen an uns als im vergangenen Jahr.“ Für viele Betroffene habe sich die finanzielle Lage durch die Pandemie verschlechtert, erklärt Liebenow. „Durch Umsatzeinbußen oder Jobverlust.“

Den Anstieg der Privatinsolvenzen sieht Schuldnerberaterin Liebenow aber nicht nur in der Pandemie begründet, sondern auch in einer neuen Gesetzgebung. „Seit Dezember 2020 hat sich die Restschuldbefreiung von sechs auf drei Jahren verkürzt“, sagt Liebenow. Viele Betroffene hätten die daher noch abgewartet und kämen erst jetzt in die Beratung. Während die Privatinsolvenzen im ersten Halbjahr anstiegen, meldeten weniger Brandenburger Unternehmen eine Insolvenz an als im Vorjahreszeitraum. Nach Angaben des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg wurden in den ersten sechs Monaten 2021 insgesamt 128 Insolvenzverfahren gegen Unternehmen registriert. Das waren 33,7 Prozent weniger als zuvor. Die voraussichtlichen Forderungen verringerten sich um 68,7 Prozent auf 39 Millionen Euro.

Besonders betroffen ist das Baugewerbe

Besonders betroffen von Insolvenzen war das Baugewerbe mit 30 Verfahren und offenen Rechnungen in Höhe von 3,5 Millionen Euro. Laut dem Landesverband Bauhandwerk Brandenburg sei die Lage der Branche aber stabil. Zwar hätten einige Bauherren ihre Aufträge aufgrund der Pandemie zurückgezogen und auch die „Engpässe bei den Rohstoffen“ mache einigen Betrieben zu schaffen, sagte eine Sprecherin des Verbands gegenüber der MAZ. Insgesamt sei die Auftragslage gut.

Keine Insolvenzwelle in Aussicht

Die meisten Insolvenzverfahren zählte mit 26 Fällen der Landkreis Potsdam-Mittelmark. Die voraussichtlichen Forderungen beliefen sich hier auf 4,5 Millionen Euro. Vierzehn insolvente Unternehmen mit Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 2 Millionen Euro gab es im Landkreis Dahme-Spreewald. Sowohl in den Landkreisen Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße als auch in den kreisfreien Städten Cottbus und Frankfurt (Oder) wurden jeweils weniger als drei Verfahren gemeldet.

Laut der IHK Potsdam liegt der Rückgang der Insolvenzen bei Unternehmen auch in der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht begründet. Diese galt für Unternehmen, die aufgrund der Pandemie in die Überschuldung geraten waren. Auch die Umsetzung der Corona-Hilfsprogramme hätten dazu beigetragen, „dass es bisher keine Insolvenzwelle in Folge der Pandemie gab“, sagte IHK-Sprecher Detlef Gottschling. „Auch wenn die Gelder teilweise erst mit erheblichem Zeitverzug ausgezahlt wurden“, hätten diese dazu beigetragen, Unternehmen liquide zu halten.

Von Gesa Steeger