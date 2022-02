Potsdam

Die nahende Impfpflicht im Gesundheits- und Pflegebereich sorgt für erheblichen Unmut in der Branche. Simone Leske, die in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) mit ihrem Sohn einen Pflegedienst betreibt und sich in einem Berufsverband engagiert, sieht die Versorgung akut gefährdet.

Frau Leske, wegen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht melden sich derzeit viele Pflegekräfte arbeitssuchend. Sind das nur Drohungen oder gibt es auch ganz konkrete Kündigungen?

Es ist leider ganz konkret. Eine meiner Mitarbeiterinnen hat mir jetzt eröffnet, dass sie uns verlassen wird, weil sie sich nicht impfen lassen will. Das ist die dritte Kündigung, mit der ich deswegen zu tun habe. Vom Fahrer bis zur Sekretärin unterliegen ja alle, die in Kontakt mit Pflegebedürftigen kommen, der Impfpflicht. Von 65 Mitarbeitern wollen sich acht partout nicht impfen lassen.

Konnten Sie sie nicht überzeugen?

Ich selbst bin geimpft und geboostert und habe etliche Personalgespräche geführt, um zu verstehen, warum sie zögern oder die Impfung ablehnen. Ich habe wirklich viel argumentiert, aber ich will auch niemanden drängen. Es ist für mich keine Firmenpolitik zu sagen: Entweder ihr lasst euch impfen oder wir schmeißen euch raus.

Mischung aus Angst und Trotz

Was haben Sie erreicht?

Einige konnte ich doch überzeugen. Andere leider nicht.

Welche Gründe führen die Impfverweigerer denn an?

Es sind die bekannten Argumente und Vorbehalte. Die neue Art des Impfstoffes sei nicht ausreichend erprobt, die Langzeitfolgen seien unklar. Manche sagen, sie lassen sich generell nicht impfen, auch nicht gegen Grippe. Oft kam auch die Frage: Warum soll ich mich impfen lassen, wenn Besucher nicht geimpft sind?

Die Folgen der Impfpflicht Simone Leske betreibt in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) einen Kranken- und Altenpflegedienst. Sie ist stellvertretende Landesvorsitzende des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste. Die Branche blickt mit Sorge auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die Mitte März in Kraft tritt, weil einige Mitarbeiter lieber kündigen als sich impfen zu lassen. Mitarbeiterin den pflege- und gesundheitsberufen müssen bis zum 15. März ihrem Arbeitgeber einen Impfnachweis vorlegen. Die Gesundheitsämter sollen dann prüfen, ob die Impfpflicht umgesetzt wird und im Zweifel Betretungs- oder Tätigkeitsverbote aussprechen. Welchen Ermessensspielraum sie dabei bekommen, ist noch unklar. Der Bund hält an dem Gesetz trotz aller Kritik fest.

Und was entgegnen Sie dann?

Dagegen ist schwer zu argumentieren, weil es aus Sicht der Beschäftigten etwas mit Gerechtigkeit zu tun hat. Einige haben mir nämlich gesagt: Wenn klar wäre, dass auch eine allgemeine Impfpflicht kommt, würde ich mich impfen lassen. Sie fühlen sich einfach ungerecht behandelt. Es ist eine Mischung aus Angst und Trotz. Die Politik will das jetzt aber offenbar durchdrücken – das ist ganz fatal. Es ist ein ganz schlechtes Signal an unsere Mitarbeiter.

Ist die Versorgung der Pflegebedürftigen in Brandenburg gefährdet?

Ich fürchte schon, zumindest teilweise. Wissen Sie, ich mache diesen Beruf seit 31 Jahren und musste jetzt zum ersten Mal Pflegeverträge kündigen. Das ist ganz schlimm für die Leute, gerade auf dem Dorf, weil einfach die Alternativen fehlen. Mir blutet dabei das Herz, aber es geht nicht anders. Das geht der ganzen Branche so. Es ist richtig schlimm. Ich glaube, einige Politiker haben die Tragweite des Gesetzes nicht erkannt.

Simone Leske arbeitet seit 31 Jahren in der Pflege. Quelle: privat

„Das macht viel kaputt“

Die Pflegebranche steht ohnehin vor großen Herausforderungen in Brandenburg. Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt stetig an. Ist die Impfpflicht ein Rückschlag mit Langzeitfolgen?

Seit vielen Jahren kämpfen wir um jeden Mitarbeiter und jeden Auszubildenden. Dieses Gesetz macht so viel von dem kaputt, was wir uns aufgebaut haben. Unsere Beschäftigten haben zwei schwere Jahre hinter sich, aber niemand ist wegen Corona gegangen. Sie gehen jetzt, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen. Dabei arbeiten sie ja gerne in diesem Beruf.

Sie sind im Landesvorstand des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste. Sind die Erfahrungen der Mitgliedsunternehmen im Verband ähnlich?

Ja, die Meldungen kommen aus dem ganzen Land. Pflegedienste müssen schon jetzt ihre Touren ausdünnen. Einige überlegen, Zweigstellen zu schließen, andere nehmen keine neuen Kunden mehr an. Ich kenne eigentlich keinen Pflegedienst, den das Problem nicht betrifft.

Was wünschen Sie sich von der Politik?

Die Politik sollte sich überlegen, ob es das wert ist. Ich würde mir wünschen, dass diese Regelung noch einmal grundlegend überdacht wird – oder dass ganz schnell eine allgemeine Impfpflicht kommt. Es ist dieser Sonderweg, der bei den Beschäftigten nicht gut ankommt.

Wieso nicht? Pflegekräfte tragen doch auch eine besondere Verantwortung gegenüber den Pflegebedürftigen, für die eine Corona-Infektion tödlich sein kann.

Weil die Beschäftigten in der Pflege das Gefühl haben, nicht richtig wertgeschätzt zu werden. Wir sind eine gebeutelte Branche. Wenn Herr Lauterbach sinngemäß sagt: Wer als Pflegekraft nicht geimpft ist, sollte sich fragen, ob er den richtigen Beruf hat – dann fällt mir dazu nichts mehr ein. Mit Wertschätzung hat das nichts zu tun.

Von Torsten Gellner