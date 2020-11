Potsdam

Fast hätte der Brandenburger Landtag 2018 für ein Novum gesorgt. Bei der damaligen Reform des Bestattungsgesetzes stand auch zur Debatte, ob es zum Beispiel erlaubt wird, aus der Totenasche Erinnerungs-Diamanten zu pressen. Doch nach heftiger Kritik unter anderem von den Kirchen blieb diese umstrittene Form des Totengedenkens auch in Brandenburg weiter untersagt.

Bei dieser Art der Bestattung wird der aus der Asche isolierte Kohlenstoff einem Druck bis zu 60.000 Bar und einer Temperatur von bis zu 1.600 Grad ausgesetzt. Das Ergebnis ist ein Diamant aus der Asche des Verstorbenen, den ein Angehöriger bei sich tragen kann. Die Kirchen gaben damals zu bedenken, was denn passiert, wenn sich ein paar Generationen später niemand mehr erinnern könne, dass es sich bei dem Diamanten einst um einen Verstorbenen gehandelt habe?

Der Potsdamer Bestatter Patrick Zimmermann war und ist einer der Befürworter eines liberaleren Bestattungsgesetzes. „Die Gesellschaft hat sich in den letzten 30 Jahren rasant verändert. Kinder und Eltern wohnen längst nicht mehr immer in einer Stadt. Und durch diese Zerstreuung der Familien haben wir auch nicht mehr den Bezug zu einem einzigen Ort der Beisetzung“, sagt er. Ein Diamant ermögliche es, dass Angehörige, unabhängig davon ob sie in derselben Stadt leben und in welcher Stadt der Friedhof ist, immer ein Stück Erinnerung bei sich tragen können.

Auch deshalb werde der Wunsch nach dieser Art der Bestattung laut Zimmermann immer größer. Für manche sei der klassische Weg eines Friedhofbegräbnisses der richtige. Andere würden neue Wege der Erinnerung und Trauerbewältigung suchen. Ihnen müsse man Alternativen bieten.

Toten-Diamanten über Umwege möglich

Da sich das Bestattungsgesetz lediglich auf die Asche des Verstorbenen bezieht, ist eine Diamantbestattung auf Umwege trotzdem möglich. Statt der Asche aus dem Leichnam können auch Haare oder Lieblingsgegenstände des Verstorbenen verwendet werden. Zimmermann bietet diese Erinnerungsstücke deutschlandweit an. Sich einen solchen Diamanten anfertigen zu lassen, muss man sich aber leisten können. Die Preise reichen je nach Karat von 1.400 Euro bis hin zu 15.000 Euro.

Doch auch an dieser Form der Toten-Erinnerung stößt sich die Kirche. „Die Würde eines Menschen gilt von Anfang an. Und sie endet auch nicht mit dem Tod“, sagt Svenja Petzel, eine Sprecherin der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Sie kritisiert, dass der Verstorbene – und seien es nur dessen Haare – auf diese Art zu einer Sache gemacht und von einer einzelnen Person in Besitz genommen werde.

Hinzu komme, dass der Mensch in vielfältigen Beziehungen lebe. Es gehöre zum Trauerprozess, dass Familie, Freunde und Kollegen an einem öffentlichen Trauerort zusammenfinden könnten, der für alle frei zugänglich sei. „ Diamantbestattungen privatisieren und reduzieren die Erinnerungsmöglichkeiten an eine verstorbene Person auf problematische Weise“, sagt sie.

„Erinnerungen sind doch immer privat“

Bestatter Zimmermann sagt, er freue sich über die Debatte mit der Kirche. Er habe mit vielen Pastoren geredet, sagt er. Einige würden die Diamantbestattung klar ablehnen, andere fänden die Idee dagegen durchaus sympathisch. Er sagt: „Erinnerungen sind doch immer etwas Privates.“

Einen Diamanten, der aus der Asche verbrannter Haare eines Verstorbenen gewonnen werde, schließe eine Grabstelle auf einem Friedhof ja nicht aus. Zimmermann findet, es werde zu viel reglementiert. „Wir leben in einer freien Gesellschaft und können, insofern wir uns an die Gesetze halten, tun und lassen was wir wollen“, sagt er. „Und dann sind wir gestorben und plötzlich geht nicht mehr, was wir wollen?“, kritisiert er.

Auch verstorbene Tiere können zu solch einem Diamanten gemacht werden. „Jeder, der mit dem Tod eines Menschen konfrontiert ist, hat einen anderen Umgang damit. Und ich glaube, das müssen wir als Gesellschaft auch jedem zubilligen tun zu dürfen“, sagt Zimmermann.

Urne aus dem Ausland in den Garten

Es gibt aber auch Bestatter, die sich einen rechtlichen Graubereich ausnutzen. Sie bieten Angehörigen an, sich die Urne mit der Asche eines Verstorbenen nach Hause zu holen – obwohl es in Brandenburg einen Friedhofszwang gibt und das verboten ist. Der Trick dabei: Die Leiche wird in einem tschechischen Krematorium verbrannt und die Urne mit den sterblichen Überresten dann an die Angehörigen ausgehändigt. Sie übernehmen auf eigenes Risiko den Transport nach Hause, können sich dort die Urne ins Regal stellen oder die Asche im Garten verstreuen.

Auch ein Brandenburger Bestatter wirbt damit. Er räumt ein, dass es sich dabei um eine Ordnungswidrigkeit handelt. Allerdings sei der Verdacht einer Ordnungswidrigkeit für eine deutsche Behörde nie Grund zu drakonischen Maßnahmen, heißt es in der Werbung. Hausdurchsuchungen seien in diesem Fall unverhältnismäßig und unzulässig.

