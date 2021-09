Potsdam

Der Spätsommer in Berlin und Brandenburg scheint erst einmal zu Ende zu sein. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam am Mittwoch mitteilte, wird es wechselhaft. Die Temeraturen gehen der Vorhersage zufolge bis zum Wochenende auf maximal 19 Grad zurück, am Freitag soll es noch etwa 20 Grad, am Donnerstag 22 Grad warm werden. Zu Wochenbeginn waren teilweise noch bis zu 25 Grad erreicht worden.

Am Donnerstag regnet es vor allem in den südlichen Landesteilen. Sonst bleibt es meist trocken. Zeitweise lässt sich sogar die Sonne blicken.

Von MAZonline