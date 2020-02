Wie sich ein Landkreis gegen Motorradlärm wehren will

Eberswalde

Daniel Kurth weiß, wovon er spricht. Der Landrat ( SPD) des Kreises Barnim fährt leidenschaftlich gerne Motorrad – das merkt sofort, wer ihm eine Stunde zuhört. „Wenn meine BMW, Baujahr 1994, richtig vibriert, wenn du in einer langen Kurve Gas gibst und die runterkommt, dann ist das einfach schön.

Das sind so Sachen, die Spaß machen.“ Kurth erzählt von früheren Urlauben in Kroatien, in denen er die „Spitzkehren hoch- und runtergeglüht“ ist. Das Dröhnen und Röhren der Maschinen allerdings brauche er nicht. „Mein Motorrad muss nicht laut sein. Das macht mir einfach keinen Spaß“.

Anwohner beklagen sich über Motorradlärm

Denn Kurth erzählt auch von der Lärmbelästigung, der etliche Anwohner in seiner Region durch „ein paar Irre“ ausgesetzt sind, wie er sagt. Fahrer, die ihre Motorräder auch in der Nähe von Wohnhäusern mutwillig dröhnen lassen und bis in den roten Drehzahlbereich ausfahren. „In Liepe und Niederfinow geht’s die Berge nur dreimal in einer leichten Spitzkehre hoch, dann geradeaus und wieder runter in Richtung Eberswalde. Als Motorradfahrer denke ich vielleicht, dass es dazu gehört, wenn es richtig dröhnt. Aber wenn ich Anwohner bin, unter der Woche arbeite und am Wochenende frei habe, dann nervt das.“

Der Kreis Barnim will deswegen als Erster den Kampf aufnehmen. Auf Drängen besonders betroffener Kommunen in seinem Kreis wie Joachimsthal, Schorfheide oder Wandlitz hat Kurth zu zwei Konferenzen eingeladen – um zu beratschlagen, was getan werden kann. Er folgt damit einem Beispiel aus Baden-Württemberg.

Aus Baden-Württemberg soll es zeitnah eine Bundesratsinitiative geben

Dort haben sich 74 Städte, Gemeinden und mehrere Landkreise zusammengetan – um die dröhnenden Raser zur Vernunft zu bringen. Das Bundesland im Südwesten will nun sogar eine Bundesratsinitiative einbringen, um höhere Bußgelder gegen die Raser durchzusetzen und wirksamere Polizeikontrollen zu ermöglichen.

In Brandenburg dagegen ist Barnim Vorreiter. Doch nach der zweiten Motorradlärm-Konferenz in dieser Woche steht auch ein Stück Ernüchterung. Das liegt vor allem daran, dass schlicht die Technik fehlt, um die lauten Motorradfahrer zur Rechenschaft zu ziehen. „Es gibt keine Messtechnik, die man an die Straße stellt und die gerichtsfest feststellt, dass das Motorrad zu laut ist“, sagt Kurth.

Kaum technische Möglichkeiten um Schall mobil zu messen

Die einzige Möglichkeit dafür sei, ein Motorrad zu konfiszieren und es auf einem Prüfstand zu testen. Das aber sei schwierig, kompliziert und teuer – bei drohenden 50 Euro Bußgeld lohne sich dieser Aufwand kaum.

Stattdessen hat der Landkreis nun immerhin einen neuen Blitzer bestellt, der von vorne und vor allem auch von hinten aufnehmen kann. Den braucht es, weil laute Motorradfahrer auch dazu tendieren, zu schnell zu fahren und weil bei Motorrädern das Kennzeichen in der Regel hinten angebracht ist.

Raser sollen Fahrtenbücher führen

Zusätzlich will der Landkreis Raser häufiger dazu verpflichten, ein Fahrtenbuch zu führen. Denn noch immer ist die Herausforderung groß, selbst geblitzte Motorradfahrer zur Verantwortung zu ziehen. Wer auf dem Blitzerfoto einen Helm trägt, so nicht eindeutig identifizierbar ist und sich auf die Ausrede zurückzieht, dass auch Freunde mit dem Motorrad gefahren sein könnten, kommt damit häufig durch. Das letzte Mittel der Behörden ist in der Regel die vorübergehende Pflicht Fahrtenbuch zu führen.

Doch wirklich befriedigend ist das alles nicht. Der Kampf gegen die dröhnenden Raser wird so kaum gewonnen. Das gibt auch Kurth offen zu. Er will jetzt richtig trommeln, Landtags- und Bundestagsabgeordnete auf seine Seite ziehen. Nur in einem größeren Netzwerk könne man wirklich etwas erreichen sagt der Landrat.

Touristen sollen nicht verschreckt werden

Doch der Kampf gegen die lauten Raser ist ein Balanceakt. Denn wer zu aggressiv gegen die Motorradfahrer vorgeht, verschreckt am Ende womöglich wichtige und zahlungskräftige Touristen. Der Werbellinsee oder das Schiffshebewerk in Niederfinow sind im Sommer regelrechte Treffpunkte für Motorradfahrer. „Ich will die Gutmütigen, die in Oderberg ein Eis essen wollen oder sich das Binnenschiffahrtsmuseum angucken, weiter in diesem Landkreis haben“. Um die gehe es überhaupt nicht, beteuert Kurth. Er wolle sicher nicht alle über einen Kamm scheren.

Doch, wie die „paar Irren“ von den „Gutmütigen“ trennen? Eine richtige Antwort hat auch Kurth noch nicht gefunden. Streckensperrungen eigens für Motorradfahrer jedenfalls sollen erst das letzte Mittel der Wahl im Landkreis seien, sagt er. Darauf habe man sich mit allen Gemeinden verständigt. Zu groß ist die Angst, dass Touristen verschreckt werden. Außerdem habe er selbst schon einmal so eine Sperrung erlebt. Auf einer Motorradtour in Richtung Süden. Da habe er einen riesen Umweg fahren müssen, sagt Kurth. Und alle Motorradfahrer auszusperren, das wolle doch wirklich niemand.

Mit dem Motorrad nicht gleich am Ortsausgang voll beschleunigen

