Brandenburgs Restaurants können ab 3. Juni auch drinnen wieder Gäste bewirten. Und die Hotels können ab 11. Juni öffnen – mit voller Bettenzahl.

Doch die am Dienstag vom Kabinett beschlossene neue Eindämmungsverordnung sorgt in der Branche für gemischte Gefühle. Einerseits befreit die neue Verordnung die Wirte von Bürokratie. In den Restaurants, Cafés und Kneipen gibt es keine Terminpflicht; auch ohne Reservierung können die Gäste dort einkehren. Wenn die Tische groß genug sind, dass die Abstandspflicht gewahrt wird, können dort auch mehr als zwei Haushalte platziert werden.

Doch der Neustart nach sieben Monaten Zwangspause wird von einer komplizierten Schnelltest-Vorschrift überschattet: Im Innenbereich von Restaurants gilt eine Testpflicht, so wie sie seit Pfingsten auch in der Außengastronomie verlangt wird.

Testpflicht fällt weg, es sei denn...

In der Außengastronomie fällt die Testpflicht ab 3. Juni weg. Doch sobald ein Wirt drinnen und draußen Gäste bewirtet, müssen sich auch die Besucher auf der Terrasse testen lassen.

Für Wirte beginnt nun das große Abwägen: Steigt der Umsatz durch die Öffnung der Innengastronomie oder zieht man mehr Gäste an, wenn die Innenräume geschlossen bleiben, dafür aber auf der Terrasse die lästige Testpflicht wegfällt?

Denn Wirte können nach der neuen Regel weiterhin ihren Innenraum sperren, und nur draußen Gäste empfangen. Sie müssen sich dann nicht testen lassen.

Und Gäste müssen sich informieren: Wer in Brandenburg ab Donnerstag essen gehen will, muss sich vorher bei seinem Wirt erkundigen, ob der Innenbereich offen oder geschlossen ist. Davon hängt dann ab, ob man als Gast vorher noch zum Schnelltest muss oder nicht.

„Schlag ins Gesicht der Branche“

Olaf Schöpe, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, verliert angesichts der Biergarten-Regel nach eigenen Worten allmählich „den Glauben an sinnvolle Entscheidungen“. Die neue Verordnung komme für Gastwirte einer Aufforderung gleich, die Innengastronomie geschlossen zu lassen, meint er. Sie sei weltfremd, da es kaum Restaurants gebe, die nur aus Außengastronomie bestehen.

„Neben Wettbewerbsverzerrung untereinander, aber auch gegenüber Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, ist das ein Schlag ins Gesicht der Branche“, so Schöpe. „Ich frage mich, wozu es Verabredungen gab, bei einer Inzidenz unter 35 den Wegfall der Testpflicht zu beschließen, wenn dann jedes Land macht, was es will.“ Es würden zusätzliche Hürden hochgezogen, die angesichts der Inzidenz von unter 20 Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner nicht mehr vermittelbar seien.

Bürokratisches Monster

Markus Aspetzberger, Geschäftsführer des Landestourismusverbands, spricht mit Blick auf die Brandenburger Eindämmungsverordnung von einem kaum zu durchblickenden „bürokratischen Monster“. Er hält nicht nur die Schnelltestregel für weltfremd, sondern kritisiert auch eine Ungleichbehandlung der Gäste.

Wer in einer Ferienwohnung, auf dem Campingplatz oder auf dem Boot in Brandenburg Urlaub mache, müsse bei der Ankunft einen negativen Coronatest vorweisen. Wer in einem Hotel oder in einer Pension übernachte, müsse sich aber alle 72 Stunden testen lassen.

Die neuen Regeln seien als „lebensnah“ angekündigt worden, so Aspetzberger. Brandenburg bleibe aber mit den neuen Regeln hinter anderen Ländern zurück.

Von Torsten Gellner