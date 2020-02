Wirtschaftsminister erwartet Gerichtsentscheidung über Umweltschützer-Klage noch in dieser Woche

Potsdam

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) erwartet noch in dieser Woche eine Entscheidung des Gerichts über die Zulässigkeit der Rodungen auf dem Gelände der künftigen Gigafactory in Grünheide ( Oder-Spree). Er wolle aber jeden Eindruck vermeiden, dass Druck in irgendeiner Form ausgeübt werde, sagte Steinbach am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Landtags.

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte die Baumfällarbeiten auf dem Gelände nach einer Beschwerde der Grünen Liga vorläufig gestoppt. Der Umweltverband hält die Erlaubnis für den vorzeitigen Beginn der Rodung für rechtswidrig, weil die endgültige Baugenehmigung noch ausstehe.

Steinbach informierte, dass es derzeit erste Gespräche mit Tesla über das Thema Fachkräfte für die neue Fabrik gebe. Das Unternehmen wurde gebeten, eine Übersicht über die gesuchten Mitarbeiter vorzulegen.

Tesla will in Grünheide ab dem nächsten Jahr rund 500 000 Elektrofahrzeuge im Jahr herstellen.

Steinbach : Gutachten zum Kaufpreis liegt vor

Das unabhängige Gutachten zum Kaufpreis für das Gelände von etwa 300 Hektar ist laut Steinbach fertig. Das Land hatte für den Verkauf an Tesla rund 41 Millionen Euro angesetzt. Wenn der Wert in dem Expertengutachten davon abweicht, soll der Preis noch verändert werden.

Von Igor Göldner