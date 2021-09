Brandenburg: Wohlfahrtsverbände kritisieren Einsparungen im Integrationsbereich

Potsdam

Angesichts der jüngsten Vorstellung des Haushaltsentwurfs für 2022 regt sich bei Brandenburger Wohlfahrtsverbänden massive Kritik. Vorgesehen sind Kürzungen in der Integrationsarbeit von insgesamt rund 15 Millionen Euro.

„Die Kürzungen kommen einem regelrechten Kahlschlag gleich“, sagte Andreas Kaczynski, Vorstandsvorsitzender des Paritätischen Landesverband, am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz. Von den Streichungen seien 70 von 200 Vollzeitstellen betroffen. Die Folgen der Kürzungen müssten vor allem Menschen mit Fluchterfahrung tragen. Dies sei auch angesichts des Fachkräftemangels widersinnig, sagte Kaczynski. „Die Brandenburger Verbände fordern deshalb entschieden, dass das MSA II erhalten bleibt.“

MSA II unterstützt Geflüchtete beim Ankommen

Konkret betroffen von den geplanten Einsparungen ist das Angebot der Migrationssozialarbeit. Vorgesehen sind Kürzungen um 38 Prozent von 14,5 Millionen Euro im Jahr 2021 auf 9 Millionen Euro für 2022. Die sogenannte MSA II wurde 2018 als ein Schwerpunkt der Brandenburger Integrationspolitik eingeführt und unterstützt Geflüchtete bei Fragen zu Mietverhältnissen oder Familiennachzug und bietet Angebote in der Jugend- und Sozialarbeit. Die Finanzierung läuft bis Ende 2023. Ob danach eine weitere Finanzierung zustande kommt, ist bisher offen.

„Vor dem Hintergrund der Neuaufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan sind Kürzungen in diesem Bereich nicht zu verantworten“, kritisierte Ulrike Kostka, Direktorin des Caritasverbandes Berlin, die geplanten Kürzungen. „Gerade jetzt bedürfen diese Menschen unserer Hilfe.“

Doch nicht nur die MSA II steht vor Einsparungen. Geht es nach den Plänen der Landesregierung, soll die sogenannte Integrationspauschale ab 2022 komplett gestrichen werden. Konkret bedeutet das einen Wegfall von 9,5 Millionen Euro für kommunale Integrationsprojekte.

Als Beispiel für die Anwendung der Integrationspauschale nannte Thomas Thieme, Migrationssozialberater der Caritas in Fürstenwalde, ein Projekt für geflüchtete Jugendliche in Fürstenwalde. Dieses habe in den letzten Jahren sehr erfolgreich „Jugendliche in Ausbildung, Arbeit oder Studium vermittelt“ und danach weiterhin bei Problemen mit der deutschen Sprache oder mit dem Ausbildungsbetrieb unterstützt. Diese weiterführende Begleitung der Jugendlichen im ersten Lehrjahr werde nun durch die Streichung der Integrationspauschale gefährdet, sagte Thieme.

Integrationspauschale soll komplett wegfallen

Sollte die Integrationspauschale für die Kommunen komplett gestrichen werden, sei zu befürchten, dass „viele gute Projekte unserer Träger ohne diese Mittel nicht weitergeführt werden können“, sagte Andrea Asch, Vorständin des Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Das bedrohe auch das „soziale Miteinander in Städten und Gemeinden.“ Migration und Integration werde ein dauerhaftes Thema bleiben, betonte Asch. Gerade angesichts der aktuellen Situation in Afghanistan stehe das Land weiter in der Pflicht, „seinen Beitrag für die humanitäre Hilfe und Integration für Menschen aus Krisenregionen zu leisten.“

Kritik an den geplanten Einsparungen kommt auch aus der oppositionellen Linken im Landtag. Die geplanten Kürzungen kämen einer „Zerstörung von funktionierenden kommunalen Strukturen“ gleich, sagte die Linken-Abgeordnete Andrea Johlige auf MAZ-Anfrage. „Die Kommunen und Geflüchteten werden vom Land im Stich gelassen.“ So sei abzusehen, dass künftig die Kommunen den Wegfall der Stellen kompensieren müssten. Gerade mit Blick auf den steigenden Zulauf in den Aufnahmeeinrichtungen sei die Entscheidung daher nicht nachvollziehbar und „absolut kurzfristig gedacht“, sagte Johlige.

Das Sozialministerium wiederum wertet den bisherigen Haushaltsentwurf und die weiterführende Finanzierung der Migrationssozialarbeit für die kommenden zwei Jahre als Erfolg. „Es ist eine sehr gute Nachricht, dass ein Kernstück der Brandenburger Integrationspolitik nahtlos weitergeführt wird“, sagte Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Damit erhielten die Kommunen Planungssicherheit für die kommenden Jahre, „um ihre Integrationsangebote auszubauen und geflüchteten Menschen ein selbstbestimmtes Leben in Brandenburg zu ermöglichen.“

Von Gesa Steeger