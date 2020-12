Potsdam

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) dringt im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest auf eine Aufteilung der Kosten. Es gehe um eine finanzielle Beteiligung von Bund und anderen Ländern für die Finanzierung der Abwehrmaßnahmen, sagte Regierungssprecher Florian Engels auf Anfrage vor dem Treffen der Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch. Die Regierungschefs wollen dabei auch über Digitalisierung, Bürokratieabbau sowie Ganztagsbetreuung im Grundschulalter sprechen.

Bislang 182 infizierte tote Wildschweine in Brandenburg

Bisher wurden in Brandenburg 182 infizierte tote Wildschweine gezählt, in Sachsen acht. Die Krankheit ist für Menschen ungefährlich, für Wild- und Hausschweine fast immer tödlich. Zur Abwehr werden zum Beispiel Zäune gebaut – um die Fundorte toter Tiere, aber auch an der Grenze zu Polen. Ob die Tierseuche über kontaminierte Lebensmittel oder die Einwanderung etwa aus Polen nach Deutschland kam, ist bisher offen.

Der nächste Schritt zur Eindämmung der ASP in den betroffenen Landkreisen steht derweil kurz bevor. Nach vollständiger Eingrenzung des ersten Kerngebiets in den Kreisen Oder-Spree und Spree-Neiße soll in der sogenannten weißen Zone, die doppelt umzäunt ist, die Jagd auf Wildschweine beginnen. Das teilten das Verbraucherschutz- und das Agrarministerium am Dienstag mit. 120 Wildschweinfallen sollen ebenfalls zum Einsatz kommen, wie es hieß. Insgesamt wurden rund 125 Kilometer Zaun errichtet. Nach dem ersten bestätigten ASP-Fall war die Jagd zunächst eingestellt worden, um die Tiere nicht aufzuscheuchen.

