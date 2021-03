Potsdam

Die Kritik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Corona-Krisenmanagement der Bundesländer war deutlich – die Regierungschefs zeigen sich aber wenig einsichtig. „Brandenburg setzt die Beschlüsse von Bund und Ländern um“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Montag der MAZ. Damit verteidigte er auch die so genannte „Notbremse“, die in Kraft tritt, wenn in den Landkreisen und kreisfreien Städten der Wert neuer Infektionen pro 100 000 Einwohner drei Tage hintereinander über 100 liegt. Dann sollen Lockerungen wie Öffnungen des Einzelhandels, von Museen, Zoos oder Sportanlagen zurückgenommen werden. Die Länder hatten diese „Notbremse“ jedoch unterschiedlich konsequent umgesetzt.

Woidke: Bundeseinheitliche Lösungen könnten helfen

Merkel hatte in der ARD-Sendung „Anne Will“ den Ländern gedroht, dass der Bund notfalls tätig werden könnte, wenn die Länder nicht handelten und sich zu schärferen Maßnahmen gegen die dritte Infektionswelle entschließen. Woidke sagte dazu, bundeseinheitliche Lösungen könnten durchaus helfen. „Ich sehe die Äußerungen der Kanzlerin daher nicht als Drohung.“ An den Bund-Länder-Treffen per Videoschalte will der märkische Regierungschef festhalten. „Entscheidend ist nicht das Format, entscheidend ist die Vorbereitung dieser Sitzungen. Hauruck-Aktionen wie vergangene Woche bringen uns nicht nach vorn, betonte er.“

Stohn: Länder sollten eng beieinander bleiben

Brandenburgs SPD-Fraktionschef Erik Stohn sagte: „Die Länder sollten eng beieinander bleiben.“ Das vergangene Treffen der Regierungschefs mit der Kanzlerin seien von Seiten des Bundeskanzleramtes mangelhaft vorbereitet gewesen. „Daran haperte es und nicht an den Ländern.“ Die Drohung von Merkel nannte Stohn eine „Nebelkerze“.

Für den Fraktionschef der oppositionellen Linken in Brandenburg, Sebastian Walter, ist die „Drohung“ der Kanzlerin hingegen eine Folge der „chaotischen Politik der letzten Tage und Wochen“ – auch der Koalition in Brandenburg. Diese habe im Alleingang anfangs eine „200er Notbremse“ beschlossen, die am Ende dann doch keine gewesen sei. Walter forderte einheitliche und logische Maßnahmen.

Brandenburg will am Dienstag die neue Eindämmungsverordnung beschließen. Ein Entwurf dafür liegt der MAZ vor. Geplant sind Ausgangsbeschränkungen von Gründonnerstag bis Dienstag nach Ostern, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei Tagen hintereinander über 100 liegt. Dann dürfte die Wohnung von 22 bis 5 Uhr nicht verlassen werden. Momentan liegen außer der Uckermark alle Kreise und kreisfreien Städte über 100. Es gibt aber viele Ausnahmen, vom Besuch des Lebenspartners über Arztbesuche und den Arbeitsweg.

Eine Ausweitung der Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske auch in geschlossenen Räumen wie im Einzelhandel, in Büros oder beim Frisör lehnt die SPD Brandenburg ab. Offen ist auch, inwieweit Brandenburgs Unternehmen verpflichtet werden können, ihre Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. In Berlin dürfen Arbeitgeber nur noch 50 Prozent der Arbeitsplätze in Büros zeitgleich besetzen.

Von Igor Göldner