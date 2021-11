Potsdam

Die Impfbereitschaft in Brandenburg hat in den vergangenen Wochen kontinuierlich zugenommen. Das geht aus Daten des Impfstabs des Gesundheitsministeriums hervor. War die Zahl der wöchentlich verabreichten Corona-Impfungen seit Anfang August ausgehend von ungefähr 61.000 Impfungen in der Woche im Schnitt ständig gesunken, nimmt sie seit Ende Oktober wieder an Fahrt auf. Die Brandenburger folgen damit einem Trend im ganzen Bundesgebiet.

Die geringste Impfbereitschaft zeigte sich Mitte Oktober. Vom 18. bis zum 24. Oktober hatten sich nur noch 16.287 Brandenburgerinnen und Brandenburger gegen das Corona-Virus impfen lassen. Danach gingen wöchentlich immer mehr Bürger zur Impfung. In der Woche vom 15. bis zum 21. November hatten sich 68.783 Interessierte ein Vakzin – meist Biontech – gegen eine Corona-Infektion verabreichen lassen. In der letzten Novemberwoche sollen sich laut dem Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) die Impfzahlen sogar auf rund 100.000 Impfungen erhöht haben.

Die Impfungen fanden fast ausschließlich in Arztpraxen statt. Die märkischen Hausärzte hatten es in der vorletzten Woche mit knapp 63.000 Patienten zu tun. Die meisten anderen Patienten suchten die mobilen Impfteams auf, die derzeit verschiedene Städte im Land anfahren. In der vorletzten Woche wurden auch wieder Impfzentren eröffnet. Diese wurden in dieser Zeit von 173 Patienten aufgesucht. 313 Patienten wurden in Krankenhäusern geimpft.

Kurve der Erstimpfungen steigt

„Diese Entwicklung ist sehr gut“, sagt der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Dominik Lenz. Allerdings machen die Auffrischungsimpfungen bisher den Löwenanteil all dieser Impfungen aus. Selbst in der aktuellen Woche mit dem bisherigen Rekordstand von 100000 Impfungen haben sich nur 10162 Brandenburgerinnen und Brandenburger zum ersten Mal impfen lassen, also etwas mehr als ein Zehntel. „Wir sehen aber, dass die Kurve der Erstimpfungen zunehmend steigt“, so Lenz. Vor fünf Wochen hatten sich nur 4241 Interessierte zum ersten Mal impfen lassen.

Ob das gesteigerte Interesse an Impfungen auf dem Wunsch beruht, der 2G-Regel zu genügen und so nicht vom öffentlichen Leben ausgeschlossen zu werden, oder ob die Interessierten von der Dynamik der Pandemie beunruhigt sind, weiß man auch im Gesundheitsministerium nicht. „Es ist wohl beides“, sagt Lenz. Durchaus rechnet der Sprecher des Gesundheitsministeriums damit, dass die ständig steigenden Inzidenzwerte auch Zweifler von der Gefährlichkeit der Pandemie überzeugt haben könnten. Darauf deute die steigende Zahl der Erstimpfungen hin.

Bei der Impfquote hinkt Brandenburg trotz steigender Zahlen auch der Erstimpfungen mit derzeit 61,9 Prozent vollständig Geimpften dem Bundesdurchschnitt von gut 68 Prozent noch weit hinterher. Das gegenwärtige Impfziel von mindestens 80 Prozent Geimpften erreicht bundesweit derzeit allein die Freie Stadt Bremen. Das Berliner Robert Koch Institut (RKI) vermeldete in seinem Bulletin vom Juli, dass sogar 85 Prozent der 12 bis 59-Jährigen und 90 Prozent der über 60-Jährigen vollständig gegen Covid-19 geimpft sein müssten, um die äußerst ansteckende Delta-Variante wirksam eindämmen und letztlich Herdenimmunität erreichen zu können.

Von Rüdiger Braun